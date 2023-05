NBA Playoffs - Los Angeles Lakers mit dem Rücken zur Wand: LeBron James übt indirekt Kritik an Rollenspielern

Die Los Angeles Lakers stehen vor dem Aus. LeBron James und Co. zollen den Denver Nuggets Respekt, wollen aber noch nicht aufgeben. Vieles klingt jedoch nach Durchhalteparolen. LeBron übt indirekt Kritik.

"Sie sind nicht ohne Grund das beste Team der Western Conference", meinte Lakers-Coach Darvin Ham nach der 108:119-Niederlage in Spiel 3 gegen Denver. "Sie haben eine Fülle von Spielern, die dir weh tun können und das hat man heute gesehen. Wir sind nun in einer schweren Situation, unmöglich ist es aber nicht."

Noch immer hat kein Team in der Playoff-Historie einen 0-3-Rückstand umbiegen können, dazu haben die Lakers in den Playoffs stets einen Sweep kassiert, wenn sie die ersten drei Spiele einer Serie zuvor verloren. "Alles, was wir machen können, ist uns auf Spiel 4 konzentrieren", meinte LeBron, der 23 Punkte und 12 Assists verbuchte. "Wir hatten unsere Möglichkeiten, konnte diese aber nicht nutzen."

Noch Mitte des vierten Viertels waren die Lakers voll im Spiel, bevor Denver mit einem 13:0-Run davon zog. Die Nuggets trafen in dieser Phase drei Dreier durch Bruce Brown, Jamal Murray und Jeff Green, während die Lakers einfach nicht mehr scoren konnten. Das Trio aus LeBron, Anthony Davis und Austin Reaves erzielte 74 der 108 Punkte der Lakers, dazu kam Rui Hachimura auf 13 Zähler von der Bank kommend. Vom Rest kam zu wenig, wie auch James indirekt kritisierte.

Lakers: LeBron James lobt Rollenspieler der Denver Nuggets

"Ihre Rollenspieler haben wichtige Würfe getroffen, als wir kleine Runs hatten", analysierte LeBron. "Dank dieser Plays, die oft zum richtigen Zeitpunkt kommen, haben sie den Vorteil in dieser Serie." Klammert man das angesprochene Quartett heraus, trafen die restlichen Spieler der Lakers gerade einmal 6/22 aus dem Feld (27 Prozent) - zu wenig gegen die homogene Offense der Nuggets, welche am Ende immer die Jokic-Murray-Trumpfkarte spielen kann.

Vor allem D'Angelo Russell (3, 1/8 FG, 1/6 Dreier) war erneut kein Faktor, über die Serie hat der Guard, der den Lakers Spacing verschaffen soll, gerade einmal 21 Punkte erzielt - bei satten 27 Würfen. Der Guard fand erneut keinen Rhythmus, erhielt aber erneut das Vertrauen von Ham. "Das waren alles gute Würfe. Er muss sich diese einfach nur weiter zutrauen", meinte Ham zur Vorstellung des Guards.

Ein paar Dreier mehr hätten definitiv geholfen, stattdessen ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann die Lakers in den Urlaub gehen. Das dachte man aber auch schon vor einigen Monaten wie Austin Reaves richtigerweise anmerkte. "Wir stehen seit der Trade Deadline mit dem Rücken zur Wand. Seitdem haben wir uns immer gewehrt und stehen nun, wo wir stehen."

Lakers vs. Nuggets: Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 17. Mai 2.30 Uhr Denver Nuggets Los Angeles Lakers 132:126 2 19. Mai 2.30 Uhr Denver Nuggets Los Angeles Lakers 108:103 3 21. Mai 2.30 Uhr Los Angeles Lakers Denver Nuggets 108:119 4 23. Mai 2.30 Uhr Los Angeles Lakers Denver Nuggets 5* 25. Mai 2.30 Uhr Denver Nuggets Los Angeles Lakers 6* 27. Mai 2.30 Uhr Los Angeles Lakers Denver Nuggets 7* 29. Mai 2.30 Uhr Denver Nuggets Los Angeles Lakers

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

*falls benötigt