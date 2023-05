NBA Playoffs - Deandre Ayton von den Phoenix Suns in der Kritik: "Schwer zu akzeptieren"

Deandre Ayton steht in Phoenix nach seiner Leistung in Spiel 3 heftig in der Kritik. Trotz des Sieges enttäuschte der Center und verbrachte das Ende der Partie sogar auf der Bank. Von seinen Mitspielern bekam der Big von den Bahamas nun Unterstützung.

Ayton selbst wollte nach dem 121:114-Erfolg der Suns gegen Denver nicht mit den Medien sprechen, dafür taten dies andere. "So ist das Leben. Es kann nicht immer dein Abend sein", sagte Devin Booker nach der Partie. "Du musst aber immer alles geben und dich nicht davon beeinflussen lassen. Ich glaube, dass er ein bisschen zu viel nachgedacht hat, aber das darf ihm nicht passieren. Ich werde ihn jetzt wieder aufbauen müssen."

Der frühere Top-Pick scorte in Spiel 3 gerade einmal 4 Punkte (2/6 FG), schlimmer war aber, dass nicht zum ersten Mal sein Einsatz nicht immer gegeben war. So verlor Ayton Laufduelle mit Nikola Jokic und ließ einige Male Entschlossenheit vermissen. Zum Ende der Partie reagierte Suns-Coach Monty Williams schließlich und setzte seinen Starting Center auf die Bank.

Stattdessen erhielt der Australier Jock Landale den Vorzug, der über die Saison oft nur der dritte Center der Suns war. Aytons Backup Bismack Biyombo spielte dagegen überhaupt nicht. Landale machte seine Sache derweil richtig, traf jeden seiner drei Würfe und schnappte sich dazu 9 Rebounds.

Suns: Ayton wird von Backup-Center verteidigt

Am Tag nach dem Sieg brach der Australier aber eine Lanze für seinen Teamkollegen. "Es ist schwer für mich, hier einfach zu sitzen und die ganzen Beleidigungen gegen DA zu akzeptieren. Die Leute zeichnen ein Bild von einem Egoisten, der immer schlecht spielt. Ganz ehrlich, ich habe die Schnauze voll davon, dass ihn jeder ständig niedermacht."

Auch Coach Williams wollte Spiel 3 nicht überbewerten. "Es ist nicht ungewöhnlich, dass jemand mal eine Off Night hat. Das macht Basketball auch so unberechenbar", sagte der Coach, der Ayton bereits im Vorjahr in Spiel 7 der Conference Semifinals gegen Dallas auf die Bank gesetzt hatte. Dennoch hielten die Suns den Center im Sommer und matchten das Angebot der Indiana Pacers, die dem 24-Jährigen einen Vertrag über vier Jahre und 133 Millionen Dollar vorlegten.

Während der Regular Season legte Ayton mit 18,0 Punkten im Schnitt einen neuen Karrierebestwert auf, dazu schnappte sich der Fünfer 10 Rebounds. In den Playoffs beträgt sein Schnitt derzeit 14 Zähler, 10 Rebounds sowie 0,6 Blocks in 32,6 Minuten bei einer Quote von 54,8 Prozent aus dem Feld.

Nuggets vs. Suns: Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 30. April 2.30 Uhr Denver Nuggets Phoenix Suns 125:107 2 2. Mai 4 Uhr Denver Nuggets Phoenix Suns 97:87 3 6. Mai 4 Uhr Phoenix Suns Denver Nuggets 121:114 4 8. Mai 2 Uhr Phoenix Suns Denver Nuggets 5 10. Mai 4 Uhr Denver Nuggets Phoenix Suns 6* 12. Mai tba Phoenix Suns Denver Nuggets 7* 15. Mai tba Denver Nuggets Phoenix Suns

*falls benötigt