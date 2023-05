NBA: Philadelphia 76ers entlassen Trainer Doc Rivers

Die Philadelphia 76ers haben nach dem Aus im Playoff-Viertelfinale der NBA ihren Trainer Doc Rivers entlassen.

Die Trennung nach drei Jahren gab der dreimalige Champion am Dienstag bekannt. Philadelphia hatte die Eastern-Conference-Serie gegen die Boston Celtics nach 3:2-Führung noch 3:4 verloren.

"Doc ist einer der erfolgreichsten Trainer in der Geschichte der NBA, ein zukünftiger Hall of Famer, und jemand, den ich sehr respektiere. Wir sind dankbar für alles, was er in seinen drei Spielzeiten hier geleistet hat, und danken ihm für den wichtigen Einfluss, den er auf unsere Franchise hatte", wird Präsident Daryl Morey in einer Mitteilung zitiert.

"Nachdem wir die Gelegenheit hatten, über unsere Saison nachzudenken, haben wir entschieden, dass bestimmte Veränderungen notwendig sind, um unser Ziel, um die Meisterschaft zu kämpfen, zu erreichen", so Morey weiter.