NBA News: Nick Nurse wird neuer Head Coach der Philadelphia 76ers

Die Philadelphia 76ers haben einen Nachfolger für Head Coach Doc Rivers gefunden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird Nick Nurse das Zepter in der Stadt der brüderlichen Liebe übernehmen.

Nurse wurde vor wenigen Wochen von den Toronto Raptors entlassen, jene Franchise, mit welcher der 55-Jährige 2019 die Meisterschaft gewann. Zuletzt wurde Nurse auch mit den Milwaukee Bucks in Verbindung gebracht, bevor er seine Bewerbung laut Shams Charania (The Athletic) zurückzog. Diese ernannten stattdessen Adrian Griffin, im Vorjahr noch Assistant Coach unter Nurse zum Nachfolger von Mike Budenholzer.

Nurse arbeitete fünf Jahre in Toronto und verbuchte eine Bilanz von 227-163 mit den Kanadiern. Gleich in seiner ersten Saison coachte er die Raptors zum Titel, danach gewann Toronto aber nur noch eine einzige Playoff-Serie. In der abgelaufenen Saison wurden die Raptors im Osten Neunter und scheiterten im Play-In-Tournament an den Chicago Bulls.

In Philadelphia trifft Nurse nun auf Joel Embiid, welche in der Vergangenheit nicht die beste Beziehung zueinander hatten. So kritisierte der amtierende MVP Nurse mehrfach aufgrund dessen ständiger Beschwerden zu den Schiedsrichtern. Der Center hat sich bislang noch nicht geäußert, gemäß Adrian Wojnarowski (ESPN) stellte Nurse den Sixers aber ein Konzept vor, welches Embiid als Dreh- und Angelpunkt darstellte.

Für die Sixers ist damit eine wichtige Frage vor einer wichtigen Offseason geklärt, allerdings gibt es weiter jede Menge Arbeit für Präsident Daryl Morey. Die Zukunft von Co-Star James Harden bleibt ungeklärt, von der Entscheidung des kommenden Free Agents wird vieles abhängen. Immerhin haben die Sixers nun ihren Coach, wobei Nurse angeblich auch Interesse von den Phoenix Suns auf sich zog.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Das Team um Devin Booker und Kevin Durant ist weiter auf der Suche nach einem Nachfolger für den entlassenen Monty Williams. Außerdem haben die Detroit Pistons und die Toronto Raptors noch keinen neuen Coach für die kommende Saison vorgestellt.