NBA News: LeBron James verletzt sich in Spiel 2 am Knöchel - gibt aber Entwarnung

LeBron James verletzte sich in der Schlussphase von Spiel 2 bei den Denver Nuggets am Knöchel. Wie der 38-Jährige aber selbst bestätigte, wird er auf jeden Fall auch beim anstehenden ersten Heimspiel der Los Angeles Lakers mit dabei sein.

"Ich bin auf den Fuß von Aaron Gordon gestiegen", sagte James zu Chris Haynes (TNT), um aber sofort klarzustellen, dass er auch in Spiel 3 auflaufen werde. "Nichts hält mich vom Spielen ab." Gegenüber ESPN fügte James auch noch an, dass eine kleine Knöchelverletzung für ihn kein Grund sei, ein Spiel auszusetzen - erst recht nicht in den Playoffs.

James war rund zwei Minuten vor dem Ende auf den Fuß von Anthony Davis (LeBron hatte da schlichtweg etwas verwechselt) gestiegen. Er konnte in der Folge nicht mit dem Team nach vorne laufen und blieb stattdessen am Boden im Backcourt. Auswechseln ließ sich LeBron aber nicht, gleichzeitig konnte auch er nicht verhindern, dass ein später Push der Lakers ungekrönt blieb.

Es handelte sich dabei um den linken Knöchel und nicht etwa um den rechten, an welchem sich James Ende Februar gegen Dallas verletzt hatte und der ihn einen Monat außer Gefecht setzte. In Spiel 2 legte James 22 Punkte (9/19 FG), 10 Assists und 9 Rebounds in 40 Minuten auf, vergab jedoch jeden seiner sechs Dreier. Damit ist LeBron in der Serie mit zehn Fahrkarten von draußen noch ohne Erfolg.

Denver traf dagegen 7/13 im Schlussabschnitt, vier davon gingen auf das Konto von Murray. "Die Dreierlinie hat uns gekillt, aber ich habe keine Breakdowns gesehen", meinte LeBron nach der Partie. "Sie haben schwere Würfe getroffen, das müssen wir anerkennen."

Die Lakers liegen nun mit 0-2 hinten und müssen fast schon ihre kommenden beiden Heimspiele gewinnen, wenn sie zum ersten Mal seit 2020 wieder in die NBA Finals einziehen wollen.

Nuggets vs. Lakers: Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 17. Mai 2.30 Uhr Denver Nuggets Los Angeles Lakers 132:126 2 19. Mai 2.30 Uhr Denver Nuggets Los Angeles Lakers 108:103 3 21. Mai 2.30 Uhr Los Angeles Lakers Denver Nuggets 4 23. Mai 2.30 Uhr Los Angeles Lakers Denver Nuggets 5* 25. Mai 2.30 Uhr Denver Nuggets Los Angeles Lakers 6* 27. Mai 2.30 Uhr Los Angeles Lakers Denver Nuggets 7* 29. Mai 2.30 Uhr Denver Nuggets Los Angeles Lakers

*falls benötigt