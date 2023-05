NBA Playoffs: Zu frühes Comeback? Joel Embiid dementiert nach Sixers-Pleite

Die Philadelphia 76ers haben trotz der Rückkehr von Joel Embiid in Spiel 2 bei den Boston Celtics eine herbe Schlappe einstecken müssen. Auch der frisch gekürte MVP konnte sein Potenzial nicht ausschöpfen.

Zwar verbuchte der Center 5 Blocks in der ersten Halbzeit, doch im Angriff kam nicht viel vom 29-Jährigen. In 26 Minuten nahm Embiid lediglich neun Würfe und kam letztlich auf 15 Punkte und 3 Rebounds. Das lädierte Knie war dick bandagiert und es war Embiid anzumerken, dass das Vertrauen in den eigenen Körper noch nicht wirklich da war.

Embiid selbst sah das nach dem Spiel anders: "Ich habe mich richtig gut gefühlt und war der Meinung, dass ich dem Team helfen könne." Zunächst war spekuliert worden, ob Embiid nach dem Sieg der Sixers in Spiel 1 nicht noch einmal in Boston aussetzen würde und dem Knie so noch mehr Pause verschaffen würde.

"Wir haben es uns angeschaut und eigentlich müsste ich mit so einer Verletzung vier bis sechs Wochen pausieren. Ich wäre also so oder so nicht bei 100 Prozent gewesen", begründete Embiid die Entscheidung. Auch die Möglichkeit, dass das Knie wieder anschwellen könnte, beunruhigte ihn nicht. "Letzte Saison hat ich Brüche im Gesicht und am Finger. Ich hätte sogar mein Augenlicht verlieren können. Ich habe schon so oft auf die Zähne gebissen. Wir haben hier eine große Chance und müssen das jetzt nutzen."

In Spiel 2 blieb diese aber ungenutzt. Während Boston 20 Dreier traf, waren die Sixers nach der Gala zum Auftakt eiskalt (6/30) und blieben sogar unter 90 Punkten. Es ist also jede Menge Luft nach oben für Philly, die trotz des schwachen Shootings in Halbzeit eins lange mithielten, bevor Boston nach der Pause Feuer fing und die Partie mit einem 35:16-Viertel entschieden.

"Ich bin natürlich enttäuscht", sagte Embiid zum Ergebnis, sah aber auch Positives. "Es ist für mich ein Schritt zurück zur Normalität. Ich habe noch jede Menge Arbeit vor mir, damit ich für Spiel 3 bereit bin." Dieses findet in der Nacht auf Samstag um 1.30 Uhr deutscher Zeit statt.

Celtics vs. Sixers: Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 2. Mai 1.30 Uhr Boston Celtics Philadelphia 76ers 115:119 2 4. Mai 2 Uhr Boston Celtics Philadelphia 76ers 121:87 3 6. Mai 1.30 Uhr Philadelphia 76ers Boston Celtics 4 7. Mai 21.30 Uhr Philadelphia 76ers Boston Celtics 5 tba tba Boston Celtics Philadelphia 76ers 6* tba tba Philadelphia 76ers Boston Celtics 7* tba tba Boston Celtics Philadelphia 76ers

