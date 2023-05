NBA: Memphis Grizzlies suspendieren Ja Morant nach erneutem Video mit Waffe

Die Memphis Grizzlies haben Ja Morant bis auf weiteres von allen Team-Aktivitäten freigestellt, nachdem zum wiederholten Mal ein Video von ihm aufgetaucht ist, das ihn mit einer Waffe zeigt. Bereits im März war er für ein ähnliches Vergehen für insgesamt 13 Spiele gesperrt worden.

Die Memphis Grizzlies gaben zur Sache ein kurzes Statement ab: "Wir sind uns des Social-Media-Videos mit Ja Morant bewusst. Er ist bis zu einer Untersuchung der Liga für alle Team-Aktivitäten suspendiert. Wir haben zur jetzigen Zeit keinen weiteren Kommentar."

Die NBA gab ebenfalls ein Statement gegenüber ESPN ab: "Wir sind uns des Social-Media-Posts rundum Ja Morant bewusst und sind dabei, mehr Informationen zu sammeln."

Da Morant Wiederholungstäter ist, könnte ihm dieses Mal eine noch gravierendere Strafe als beim ersten Vergehen drohen.

Im März hatte er in einem Instagram-Livestream auf seinem persönlichen Account eine Waffe in einem Nachtklub gezeigt. Dieses Mal war er in einem Instagram-Live-Video eines Freundes in einem Auto mit einer Waffe zu sehen.

Morant hat erst kürzlich einen Fünfjahresvetrag bei den Grizzlies unterschrieben, der ihm 194,3 Millionen Dollar einbringt. In der kommenden Saison wird der zweite Pick des Drafts 2019 rund 36 Millionen Dollar verdienen.