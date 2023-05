NBA News - Draft Lottery: San Antonio Spurs gewinnen ersten Pick und dürfen Victor Wembanyama draften - Dallas Mavericks behalten Pick

Die San Antonio Spurs haben die NBA Draft Lottery 2023 gewonnen und damit die Möglichkeit mit dem ersten Pick das französische Supertalent Victor Wembanyama zu wählen. Die Dallas Mavericks halten indes ihren Pick.

Die Top 5 wird von den Charlotte Hornets, Portland Trail Blazers, Houston Rockets und Detroit Pistons komplettiert. Die Pistons, Rockets und Spurs hatten mit 14 Prozent jeweils die selben Chancen auf das erste Wahlrecht. Auch die Hornets (12 Prozent) und Blazers (10,5 Prozent) haben sich im Vorfeld sicher Chancen ausgerechnet.

Wembanyama gilt als Jahrhunderttalent und als der sichere erste Pick in diesem Jahr. Der Franzose bringt mit seinen 2,26 Metern und Fähigkeiten im Dribbling und beim Wurf ein außergewöhnliches Gesamtpaket mit. "Das wird unglaublich", freute sich Spurs-Besitzer Peter J. Holt. "Unsere Zukunft sah ohnehin schon rosig aus, nun verändert das alles."

Der 19-Jährige zeigte nur wenige Stunden vor der NBA Draft Lottery noch einmal, warum er als so begehrt gilt. Im letzten Saisonspiel seiner Mannschaft Metropolitans 92 legte Wembanyama 22 Punkte beim 93:85-Sieg gegen Lokal-Konkurrenten Paris Basketball auf. Unter den Augen von PSG-Superstar Kylian Mbappé brachte es das Supertalent auf 14 Punkte im finalen Viertel. Wembanyama muss sich nun allerdings zunächst auf die Playoffs in Frankreich konzentrieren, bevor er sich der Draft in Amerika zuwenden kann.

NBA Draft Lotterie: Dallas Mavericks dürfen Pick behalten

Der Jahrgang 2023 gilt als besonders tief. Mit Scoot Henderson von den G-League Ignite und Brandon Miller von Alabama sind zwei weitere Hochkaräter angemeldet. Hier kommt Ihr zum Mock-Draft von SPOX.

Es ist das dritte Mal, dass San Antonio den ersten Pick im Draft gewinnt. 1987 fiel die Wahl der Spurs auf David Robinson. 1997 wählten die Texaner Tim Duncan.

Die Dallas Mavericks bekommen den zehnten Pick im diesjährigen Draft und dürfen damit ihr Wahlrecht behalten. Wären die Mavs nur um einen Platz nach hinten gerutscht hätten sich die New York Knicks den Pick geschnappt.

NBA Draft Lottery: Die Ergebnisse im Überblick