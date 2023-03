NBA Mock Draft 2023: Das sind die besten Youngster in der Klasse um Mega-Talent Victor Wembanyama

In nicht einmal einem Monat ist die Regular Season in der NBA schon wieder vorbei. Wir blicken auf die besten Youngster des kommenden Jahrgangs und stellen diese vor. Eins ist klar: Victor Wembanyama bleibt der Hauptpreis, doch auch hinter dem Franzosen schlummert jede Menge Star-Potenzial.

Heute beginnt in den USA der verrückte März, bei March Madness kämpfen die besten College-Teams um die nationale Krone. Ein guter Zeitpunkt, um mal wieder den Blick in Richtung Draft zu wenden. Das "Rennen" um die schlechteste Bilanz der NBA ist noch komplett offen, gleichzeitig stehen die vier schlechtesten Teams bereits so gut wie fest. Hier mal der kurze Überblick: Platz Team Bilanz "Rückstand" 30 Detroit Pistons 16-54 - 29 Houston Rockets 17-52 1,5 28 San Antonio Spurs 18-51 2,5 27 Charlotte Hornets 22-49 5,5 26 Orlando Magic 28-41 12,5 24 Indiana Pacers 31-38 15,5 24 Portland Trail Blazers 31-38 15,5 23 Chicago Bulls 31-37 16 Und das ist durchaus wichtig, wenn wir auf die Wahrscheinlichkeiten für die verschiedenen Positionen blicken. NBA Draft: Die neuen Wahrscheinlichkeiten der Lottery Platz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 14,0* 13,4 12,7 12,0 47,9 2 14,0 13,4 12,7 12,0 27,8 20,0 3 14,0 13,4 12,7 12,0 14,8 26,0 7,0 4 12,5 12,2 11,9 11,5 7,2 25,7 16,7 2,2 5 10,5 10,5 10,6 10,5 2,2 19,6 26,7 8,7 0,6 6 9,0 9,2 9,4 9,6 8,6 29,8 20,5 3,7 0,1 7 7,5 7,8 8,1 8,5 19,7 34,1 12,9 1,3 >0.0 8 6,0 6,3 6,7 7,2 34,5 32,1 6,7 0,4 >0.0 9 4,5 4,8 5,2 5,7 50,7 25,9 3,0 0,1 >0.0 10 3,0 3,3 3,6 4,0 65,9 19,0 1,2 >0.0 >0.0 11 2,0 2,2 2,4 2,8 77,6 12,6 0,4 >0.0 12 1,5 1,7 1,9 2,1 86,1 6,7 0,1 13 1,0 1,1 1,2 1,4 92,9 2,3 14 0,5 0,6 0,6 0,7 97,6 * Alle Angaben in Prozent Nun aber zu unserem Mock Draft, der zu diesem Zeitpunkt eher ein Big Board ist. Wir haben nicht nach Need der einzelnen Teams gedraftet, sondern anhand von derzeitiger Stärke und Potenzial. Und los geht's.

© getty 1. Pick: VICTOR WEMBANYAMA Team: Metropolitans 92 (Frankreich)

Metropolitans 92 (Frankreich) Position: Power Forward/Center

Power Forward/Center Alter am Draft-Tag: 19

19 Größe: 2,26 Meter

2,26 Meter Wingspan: 2,44 Meter

2,44 Meter Stats 22/23: 21,8 Punkte, 9,7 Rebounds, 3,2 Blocks bei 46,6 Prozent FG und 29,6 Prozent Dreier (25 Spiele) Was müssen wir noch großartig über Wembanyama sagen? "Brick for Vic" war dann zwar doch nicht der Trend, welcher vor der Saison befürchtet wurde, aber wer auch immer die Lottery gewinnt, wird den Franzosen wählen, der seit unserer letzten Story gemäß Jonathan Givony (ESPN) noch einmal sechs Zentimeter gewachsen ist. Der Franzose ist der beste Spieler in der heimischen Liga und ist der Hauptgrund, warum dieses unerfahrene Team in der Tabelle nur hinter EuroLeague-Klub Monaco rangiert. Wembanyama führt die Liga bei den Punkten, Rebounds und Blocks an. Er ist schlichtweg ein Phänomen, ein Typ Spieler, wie wir ihn noch nie gesehen haben. Wembanyama vereint geschmeidige Guard-Bewegungen mit einem sicheren Wurf sowie der Fähigkeit, mit seiner unfassbaren Länge ein unüberwindbares Hindernis in der Defense zu sein. Dabei wirkt es manchmal so, als wüsste er selbst nicht, wo er zu stehen hat. Bei seiner Spannweite spielt es aber meist keine Rolle. Wemby ist ein Ausnahmetalent, der das Potenzial hat, über Jahre den Welt-Basketball zu dominieren. Hier mal die Highlights des Franzosen bei einem Spiel mit 20 Punkten, 9 Rebounds und 6 Blocks.

© getty 2. Pick: SCOOT HENDERSON Team: G-League Ignite

G-League Ignite Position: Point Guard

Point Guard Alter am Draft-Tag: 19

19 Größe: 1,88 Meter

1,88 Meter Wingspan: 2,06 Meter

2,06 Meter Stats 22/23: 17,6 Punkte, 5,1 Rebounds, 6,4 Assists bei 44,3 Prozent FG und 32,4 Prozent Dreier (22/68) in 30,2 Minuten (25 Spiele) Inzwischen gibt es kleinere Zweifel, ob Henderson tatsächlich der zweite Pick sein sollte. Fakt ist, dass der Guard sich im Vergleich zu seiner ersten G-League-Saison nicht signifikant verbessert hat, gleichzeitig bleibt das Team etwas merkwürdig zusammengestellt. Am Dienstag verkündete das Ignite-Team schließlich, dass Henderson in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommt, der Playoff-Zug ist bereits abgefahren. Henderson ist ein unglaublich explosiver Guard, der mit seinem schnellen ersten Schritt kaum zu halten ist und am Ring spektakulär und hochprozentig abschließen kann. Dazu hat Scoot schon jetzt ein gutes Gefühl für das Pick'n'Roll und ist ein sehr solider Pull-Up-Schütze, meist jedoch aus dem Zweierbereich. Es wäre wünschenswert, wenn er das zur Dreierlinie erweitern könnte. Über die Jahre ist der Wurf aber besser geworden, sodass hier durchaus Hoffnung besteht. Ein wenig Sorgen macht seine Größe von nur 1,88 Meter, das ist für einen modernen Point Guard schon sehr klein. Henderson ist zwar ein (meistens) aktiver Verteidiger, seine Größe wird aber immer ein Problem bleiben. Auf der Eins ist das aber noch verschmerzbar.

© getty 3. Pick: BRANDON MILLER Team: Alabama

Alabama Position: Forward

Forward Alter am Draft-Tag: 20

20 Größe: 2,06 Meter

2,06 Meter Wingspan: 2,11 Meter

2,11 Meter Stats 22/23: 19,6 Punkte, 8,3 Rebounds, 2,1 Assists bei 45,1 Prozent FG und 40,1 Prozent Dreier (103/257) in 33,1 Minuten (34 Spiele) Miller geriet zuletzt in die Schlagzeilen, weil ihm vorgeworfen wird, Ex-Teamkollege Darius Miles eine Waffe besorgt zu haben. Diese war später wohl die Tatwaffe, mit der eine junge Mutter in einem Jeep getötet wurde. Miller war angeblich auch am Tatort, die Ermittlungen laufen aber weiter, man wird sehen, inwieweit dies seine Aktien im Draft beeinflusst. Uanbhängig davon spielt Miller nun wieder für Alabama und das verdammt gut. Der Forward ist ein starker Scorer, der auf verschiedene Weise abdrücken kann und sich während der Saison auch in Sachen Abschluss in Korbnähe deutlich verbessert hat. Noch ist Miller sehr leicht auf der Brust, mit mehr Muckis sollte noch mehr möglich sein. Gleiches gilt für seine Defense. Miller hat die perfekte Größe für einen Forward und zeigt auch jetzt schon Ansätze als sekündärer Ballhandler. Upside ist jede Menge da, aber auch schon jetzt ist das Gesamtpaket sehr vielversprechend. Auch darum gibt es Meinungen, wonach Miller vor Henderson gepickt werden sollte/könnte.

© imago images 4. Pick: AMEN THOMPSON Team: Overtime Elite

Overtime Elite Position: Forward

Forward Alter am Draft-Tag: 20

20 Größe: 2,01 Meter

2,01 Meter Wingspan: 2,06 Meter

2,06 Meter Stats 22/23: 16,7 Punkte, 6,2 Rebounds, 6,0 Assists bei 53,9 Prozent FG und 25,3 Prozent Dreier (21/83) in 29,1 Minuten (29 Spiele) An dieser Stelle wird es etwas schwieriger. Thompson hat vieles, was ein zukünftiger All-Star braucht. Auf der Stelle wäre er einer der besten Athleten in der NBA, dazu verfügt der 20-Jährige über eine gute Körperbalance und schließt entsprechend gut ab. Dazu verfügt er über eine gute Größe und kann damit von Eins bis Drei alles spielen. Neben der Athletik sticht das Gefühl für das Spiel heraus, insbesondere sein Drive-and-Kick-Spiel ist schon sehr weit fortgeschritten. Gleiches gilt für seine Defense, hier schlummert großes Potenzial. Der Swing Skill ist das Shooting. In seinen zwei Jahren bei Overtime Elite hat Thompson vieles verändert, die Resultate blieben aber unbefriedigend. Das muss dringend besser werden. 68 Prozent von der Freiwurflinie sind ebenfalls ausbaufähig.

© getty 5. Pick: JARACE WALKER Team: Houston

Houston Position: Forward

Forward Alter am Draft-Tag: 19

19 Größe: 2,03 Meter

2,03 Meter Wingspan: 2,16 Meter

2,16 Meter Stats 22/23: 11,1 Punkte, 6,6 Rebounds, 1,0 Blocks, 1,0 Steals bei 47,6 Prozent FG und 34,4 Prozent Dreier (32/93) in 26,9 Minuten (33 Spiele) Es ist sehr leicht, das Spiel von Walker zu lieben. Der Forward fällt nicht nur durch seine massige Körperstatur auf, sondern vor allem durch seine Energie, insbesondere in der Defense. Der 19-Jährige bringt genau das mit, was jedes NBA-Team sucht - einen vielseitigen Flügelspieler, der diverse Positionen verteidigen kann und dazu auch gute Instinkte in der Help Defense besitzt. Wer sich Houston-Spiele anschaut, wird sofort erkennen, wer Walker ist. Seine Leidenschaft springt einen förmlich an. Offensiv bestehen Fragezeichen hinter seinem Wurf (dafür schließt er gut am Brett ab) und inwiefern er für sich selbst kreieren kann. Gleichzeitig versteht es Walker, den Ball zu bewegen. Houston setzte Walker oft als abrollenden Big ein, der in Überzahlsituationen den richtigen Pass spielen kann. Aber auch als Mittelpunkt gegen eine Zone von der Freiwurflinie zeigte sich Walkers hoher Basketball-IQ. Er sollte sich deswegen recht schnell in der NBA akklimatisieren, den Körper dafür hat er allemal.

© getty 6. Pick: CAM WHITMORE Team: Villanova

Villanova Position: Forward

Forward Alter am Draft-Tag: 18

18 Größe: 2,01 Meter

2,01 Meter Wingspan: 2,13 Meter

2,13 Meter Stats 22/23: 12,5 Punkte, 5,3 Rebounds, 1,4 Steals bei 47,5 Prozent FG und 35,0 Prozent Dreier (36/103) in 27,1 Minuten (25 Spiele) Villanova war in der Vergangenheit nicht für One-and-Done-Spieler bekannt, allerdings hält inzwischen auch nicht mehr der Hall-of-Fame-Coach Jay Wright die Fäden in der Hand. Whitmore ist stattdessen der klassische Upside-Pick und vieles in seinem Spiel dreht sich um das enorme Potenzial. Der 18-Jährige ist ein brutaler Dunker und besitzt schon jetzt die Fähigkeit, für sich selbst Freiräume durch diverse Dribble Moves gepaart mit einem schnellen ersten Schritt zu schaffen. Das ist ein klarer NBA-Skill und das beste Argument für Whitmore. Ansonsten gibt es noch jede Menge Arbeit. Whitmore taucht hier und da ab und ist für den Moment ein reiner Scorer. In knapp 700 Minuten stehen gegenüber 41 Ballverlusten gerade einmal 18 Assists. Das ist für einen Lottery Pick schon sehr mager. Auch defensiv ist viel Luft nach oben, dennoch ist der Werkzeugkasten prall gefüllt und sollte reichen, um hoch gezogen zu werden.

© imago images 7. Pick: AUSAR THOMPSON Team: Overtime Elite

Overtime Elite Position: Forward

Forward Alter am Draft-Tag: 20

20 Größe: 2,01 Meter

2,01 Meter Wingspan: 2,06 Meter

2,06 Meter Stats 22/23: 16,0 Punkte, 6,1 Rebounds, 5,1 Assists bei 45,1 Prozent FG und 28,3 Prozent Dreier (34/120) in 28,2 Minuten (27 Spiele) Der zweite Thompson - und Ausar ist tatsächlich der Zwillingsbruder von Amen. Das Spiel der beiden hat Ähnlichkeiten, jedoch ist Ausar nicht der Playmaker wie sein Bruder, auch wenn er als sekundärer Ballhandler ebenfalls seine Momente hat. In Sachen Athletik steht er Amen aber in nichts nach, gleiches gilt für seine Defense. Der Wurf ist etwas besser, aber nicht so signifikant, dass Defenses ihn groß respektieren. Das macht es noch komplizierter, ihn in ein funktionierendes System zu pressen. Dank seiner Defense wird er mit Sicherheit ein guter Rotationsspieler, aber solange der Wurf nicht kommt, dürfte das Probleme bereiten. So oder so werden die Thompson-Twins Geschichte schreiben. Noch nie wurden Zwillinge unter den ersten Zehn gezogen, die Thompsons haben gute Chancen dies zu erreichen.

© getty 8. Pick: NICK SMITH JR. Team: Arkansas

Arkansas Position: Point Guard

Point Guard Alter am Draft-Tag: 19

19 Größe: 1,96 Meter

1,96 Meter Wingspan: 2,04 Meter

2,04 Meter Stats 22/23: 14,0 Punkte, 2,0 Assists, 0,9 Steals bei 39,1 Prozent FG und 34,4 Prozent Dreier (22/64) in 26,4 Minuten (14 Spiele) Ein klassischer Combo Guard, dessen Zukunft in der NBA wohl als klassischer Mikrowellen-Scorer von der Bank liegt. Smith kann für sich selbst kreieren, ist ein "Tough Shot Maker" und verfügt über kein gutes, aber zumindest solides Playmaking. Defensiv zeigt er sich engagiert, dazu verfügt er über eine gute Größe. Allerdings ist Smith noch sehr leicht, das sollte in der NBA noch deutlicher zu sehen sein. Dazu hat der Guard die Tendenz zu überdrehen. Schlechte Würfe gibt es für ihn nicht, worunter seine Effizienz leidet. Zu oft nimmt er Würfe mit Hand im Gesicht, das sollte er vermeiden, wenn er in der NBA nicht der beste Offensiv-Spieler auf dem Feld ist.

© getty 9. Pick: GRADEY DICK Team: Kansas

Kansas Position: Forward

Forward Alter am Draft-Tag: 19

19 Größe: 2,04 Meter

2,04 Meter Wingspan: unbekannt

unbekannt Stats 22/23: 14,1 Punkte, 4,9 Rebounds, 1,4 Steals bei 44,1 Prozent FG und 39,9 Prozent Dreier (79/198) in 32,6 Minuten (34 Spiele) Wir sind sehr gespannt, wo Dick letztlich in diesem Draft landen wird. Der Jayhawk hat klare Schwächen, aber eben auch eindeutige Stärken. Hier wäre vor allem sein Shooting zu nennen, wobei er in keinster Weise ein reiner Spezialist ist. Dick kann Closeouts attackieren, den Extra-Pass spielen und ist vom Flügel ein sehr annehmbarer Passgeber. Es sind Dinge, die jedes gute NBA-Team sucht und auch auf dem höchsten Niveau braucht. Andererseits wird Dick auch auf dem College-Level gnadenlos attackiert und musste zeitweise vom Feld genommen werden. Sein Skilllevel ist aber so hoch, dass er wohl einen Lottery Pick wert ist, auch weil er über die Jahre an seinem Körper arbeiten kann.

© getty 10. Pick: ANTHONY BLACK Team: Arkansas

Arkansas Position: Guard

Guard Alter am Draft-Tag: 19

19 Größe: 2,01 Meter

2,01 Meter Wingspan: unbekannt

unbekannt Stats 22/23: 12,8 Punkte, 5,1 Rebounds, 4,2 Assists bei 46,5 Prozent FG und 31,0 Prozent Dreier (27/87) in 34,7 Minuten (33 Spiele) Black könnte ein interessanter Spieler an der Seite eines offensivstarken Guards sein. Der 19-Jährige ist zwar selbst ein guter Spielmacher aus dem Pick'n'Roll, doch der fast nicht existente Wurf sowie der fehlende schnelle erste Schritt limitieren Black zu einem gewissen Grad. Als defensivstarker Rollenspieler sollte er aber seine Nische finden. Dafür muss aber der Wurf etwas besser werden, um nicht vom Feld gespielt zu werden. Defensiv sehr gut abseits des Balles, aber Black ist auch durchaus in der Lage zwischen Eins und Drei alles angemessen zu verteidigen.

© getty 11. Pick: KEYONTE GEORGE Team: Baylor

Baylor Position: Guard

Guard Alter am Draft-Tag: 19

19 Größe: 1,93 Meter

1,93 Meter Wingspan: unbekannt

unbekannt Stats 22/23: 15,8 Punkte, 4,2 Rebounds, 2,8 Assists bei 38,7 Prozent FG und 34,9 Prozent Dreier (76/218) in 28,8 Minuten (31 Spiele) Und noch so ein klassischer Scorer, der keine schlechten Würfe kennt. Man darf sich hier nicht von den Quoten blenden lassen - George weiß, wo der Korb hängt und ist auf dem College einer der besten Scorer, die für sich selbst kreieren können. Stepbacks, Pull-Ups, Catch-and-Shoot - der 19-Jährige hat all das in seinem Arsenal. Die Frage ist, ob er das auch auf einem Level höher zeigen kann. Gleich achtmal blieb George unter 10 Punkten, auf 7/11 und 8/18 folgen auch mal 2/8. George muss schwere Würfe treffen, um auf seine Zähler zu kommen, weil er nicht wirklich seine Gegenspieler schlagen kann. Defensiv ist er trotz fehlender Größe aber immerhin bullig genug, um dagegenzuhalten.

© getty 12. Pick: CASON WALLACE Team: Kentucky

Kentucky Position: Guard

Guard Alter am Draft-Tag: 19

19 Größe: 1,93 Meter

1,93 Meter Wingspan: 2,03 Meter

2,03 Meter Stats 22/23: 11,6 Punkte, 3,5 Rebounds, 4,2 Assists bei 44,1 Prozent FG und 34,7 Prozent Dreier (43/124) in 31,9 Minuten (30 Spiele) Kein Draft ohne einen Kentucky-Guard in der Lottery. Wallace kommt dabei aber mehr über seine Defense und ist auf College-Level einer der besten Point-of-Attack-Verteidiger. Er ist zwar nicht der Größte, aber mit seiner Wingspan und guter Fußarbeit ist er ein echtes Hindernis für attackierende Guards. Zudem ein guter Schütze aus Spot-up-Situationen. Fragen bleiben, inwieweit Wallace auf NBA-Niveau kreieren kann. Sein Ballhandling ist nicht das Beste, einen schnellen ersten Schritt hat er auch nicht. Dazu ist er auch nicht gut aus Pullup-Situationen, eben weil er sich selten genug Platz verschaffen kann. Als Off-Guard neben einem dominanten Scorer könnte er aber eine gute Rolle spielen.

© getty 13. Pick: TAYLOR HENDRICKS Team: UCF

UCF Position: Forward

Forward Alter am Draft-Tag: 19

19 Größe: 2,06 Meter

2,06 Meter Wingspan: unbekannt

unbekannt Stats 22/23: 15,3 Punkte, 6,9 Rebounds, 1,8 Blocks bei 47,5 Prozent FG und 39,9 Prozent Dreier (59/148) in 34,6 Minuten (32 Spiele) Hendricks kletterte in den vergangenen Wochen mit starken Leistungen auf viele Boards, es ist jammerschade, dass sein Team zu schwach für March Madness war. Hendricks ist ein weiterer Forward, der einige Positionen verteidigen kann und im Angriff respektiert werden muss. Vor allem von der Helpside gelangen ihm einige Blocks, aber er sollte auch Eins-gegen-Eins seinen Mann stehen. Interessant ist die Rolle in der Offense. UCF setzte Hendricks oft als Blocksteller ein, wo er sowohl als Pop-Option als auch als Roll Man agieren kann. Gerade letzteres ist interessant, da Hendricks als Short Roller mit schnellen Entscheidungen glänzen konnte. Auch Hendricks könnte so ein richtig guter Rollenspieler werden.