NBA - Das sind die All-Rookie Teams der Saison 2022/23: Paolo Banchero führt First Team an

Die NBA hat am Montag die All-Rookie-Teams der Saison 2022/23 bekanntgegeben. Magic-Forward Paolo Banchero führt das First Team dabei an. Auch ein Rookie der Dallas Mavericks bekam ein paar Punkte.

Banchero, Top-Pick im Draft des vergangenen Jahres, war bereits zuvor als Rookie des Jahres ausgezeichnet worden. Er erhielt als einziger Akteur die volle Punktzahl, wurde als von allen 100 Stimmberechtigten ins First Team gesetzt. Diese Fünf komplettieren Center Walker Kessler (Jazz), Guard Bennedict Mathurin (Pacers), Forward Keegan Murray (Kings) und OKC-Forward Jalen Williams. Mit Jalen Duren, Tari Eason und Jaden Ivey schafften es gleich drei Akteure der Detroit Pistons ins Second Team. Ebenfalls hier vertreten: Jabari Smith Jr. von den Rockets und Jeremy Sochan von den Spurs. Jaden Hardy von den Dallas Mavericks erzielt insgesamt 4 Punkte, wurde also viermal ins Second-Team gewählt. Hier das First und Second Team im Überblick:

© getty ALL-ROOKIE FIRST TEAM JALEN WILLIAMS (Oklahoma City Thunder) Position: Guard/Forward Punkte: 199 Stats 2022/23: 14,1 Punkte, 4,5 Rebounds, 3,3 Assists und 1,4 Steals bei 52,1 Prozent FG und 35,6 Prozent Dreier in 30,2 Minuten (75 Spiele)

© getty BENNEDICT MATHURIN (Indiana Pacers) Position: Guard/Forward Punkte: 170 Stats 2022/23: 16,7 Punkte, 4,1 Rebounds und 1,5 Assists bei 43,4 Prozent FG und 32,3 Prozent Dreier in 28,5 Minuten (78 Spiele)

© getty PAOLO BANCHERO (Orlando Magic) Position: Forward Punkte: 200 Stats 2022/23: 20,0 Punkte, 6,9 Rebounds und 3,7 Assists bei 42,7 Prozent FG und 29,8 Dreier in 33,8 Minuten (72 Spiele)

© getty KEEGAN MURRAY (Sacramento Kings) Position: Forward Punkte: 185 Stats 2022/23: 12,2 Punkte, 4,6 Rebounds und 1,2 Assists bei 45,3 Prozent FG und 41,1 Prozent Dreier in 29,8 Minuten (80 Spiele)

© getty WALKER KESSLER (Utah Jazz) Position: Center Punkte: 195 Stats 2022/23: 9,2 Punkte, 8,4 Rebounds und 2,3 Blocks bei 72,0 Prozent FG in 23,0 Minuten (74 Spiele)

© getty All-Rookie Second Team JADEN IVEY (Detroit Pistons) Position: Guard Punkte: 142 Stats 2022/23: 16,3 Punkte, 3,9 Rebounds und 5,2 Assists bei 41,6 Prozent FG und 34,3 Prozent Dreier in 31,1 Minuten (74 Spiele)

© getty TARI EASON (Houston Rockets) Position: Forward Punkte: 47 Stats 2022/23: 9,3 Punkte, 6,0 Rebounds und 1,2 Steals bei 44,8 Prozent FG und 34,3 Prozent Dreier in 21,5 Minuten (82 Spiele)

© getty JABARI SMITH JR. (Houston Rockets) Position: Forward/Center Punkte: 72 Stats 2022/23: 12,8 Punkte, 7,2 Rebounds und 0,9 Blocks bei 40,8 Prozent FG und 30,7 Prozent Dreier in 31,0 Minuten (79 Spiele)

© getty JALEN DUREN (Detroit Pistons) Position: Center Punkte: 85 Stats 2022/23: 9,1 Punkte, 8,9 Rebounds und 0,9 Blocks bei 64,8 Prozent FG in 24,9 Minuten (67 Spiele)

© getty JEREMY SOCHAN (San Antonio Spurs) Position: Forward Punkte: 66 Stats 2022/23: 11,0 Punkte, 5,3 Rebounds und 2,5 Assists bei 45,3 Prozent FG und 24,6 Prozent Dreier in 26,0 Minuten (56 Spiele)