NBA - Sacramento Kings: Mike Brown gewinnt Coach of the Year

Mike Brown von den Sacramento Kings ist der Coach of the Year in der Saison 22/23. Der Head-Coach wurde einstimmig gewählt, das gab TNT am Mittwoch bekannt.

"Solche Auszeichnungen bekommt man nicht oft, also ist man dankbar dafür", sagte Brown nach dem Gewinn der Red Auerbach Trophy mit allen 100 Stimmen in einem Interview mit TNTs Inside The NBA. Das ist das erste mal, dass ein Trainer einstimmig zum Coach of the Year gewählt wurde. Auf Platz zwei und drei landeten Mark Daignault von den Oklahoma City Thunder und Joe Mazzulla von den Boston Celtics. Es ist das zweite Mal, dass Brown den Award gewinnen konnte. Bereits 2009 wurde er als Trainer der Cleveland Cavaliers für eine 66-16-Saison geehrt.

Der Coach führte die Kings zur ersten Playoff-Teilnahme seit 2006. "Ich musste verstehen, welche Stärken sie haben und akzeptieren diese einzusetzen", erklärte Brown den Umgang mit seinen Spielern, der zu der erfolgreichen Saison führte. Sacramento wurde in der Western Conference Dritter und gewann 48 von 82 Spielen. Derzeit führen die Kings mit 2:0 gegen den amtierenden Champion, die Golden State Warriors.

Es ist die zweite Auszeichnung für die gute Saison von Sacramento. Point Guard De'Aaron Fox wurde schon zum ersten Jerry West Clutch Player of the Year gewählt. Außerdem bekam Jaren Jackson jr. von den Memphis Grizzlies den Preis für den besten Verteidiger der Saison.