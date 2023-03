NBA News: Lakers-Coach Darvin Ham schwärmt von Dennis Schröder nach Sieg in OKC: "Echter Anführer"

Mit einer Energieleistung hat Dennis Schröder die Los Angeles Lakers ohne LeBron James und Anthony Davis zu einem wichtigen Sieg im Kampf um die Postseason geführt. Lakers-Coach Darvin Ham schwärmte im Anschluss vom Kapitän der deutschen Nationalmannschaft.

"Er war heute ein fantastischer Leader und hat nach einer schweren ersten Halbzeit die richtigen Schlüsse gezogen", sagte Ham über Schröder nach dem 123:117-Sieg der Lakers in OKC. Noch vor dem Spiel hatte Schröder diese Partie als "Must-Win" tituliert und in Abwesenheit von LeBron James und Anthony Davis ließ der Point Guard auch Taten folgen

26 Punkte (8/18 FG, 7/8 FT) und 6 Assists (Plus-Minus +16) legte Schröder in 37 Minuten auf, wobei er die zweite Halbzeit fast komplett durchspielte und dort 22 Zähler durch Drives, einen sicheren Jumper und einige Trips an die Freiwurflinie erzielte. Für Ham war dies kein Zufall. "Die Leute, die Tag und Nacht Basketball schauen, sollte seine Leistung nicht überraschen. Wer gesehen hat, wie er seine Nationalmannschaft im Sommer angeführt hat, der wusste Bescheid, zu was Dennis im Stande ist."

In eine ähnliche Kerbe schlug vor wenigen Monaten auch LeBron, als dieser Schröders Vorstellungen bei der EuroBasket lobte und diese als einen wichtigen Faktor für die damalige Verpflichtung Schröders nannte. Dabei sah es Mitte des ersten Viertels überhaupt nicht gut für Schröder aus, der bei einem Drive böse umknickte und erst einmal schmerzverzerrt auf dem Boden liegen blieb.

Dennis Schröder: Wie geht es dem Knöchel?

"Ich habe alles für das Team getan. Wir wollen in die Playoffs, deswegen mussten wir dieses Spiel gewinnen. Ich habe einfach nur meinen Teil dazu beigetragen", sagte Schröder nach der Partie nüchtern. Dennoch ist es möglich, dass Schröder nun ausfällt. Coach Ham erklärte, dass der Deutsche nun behandelt wird und man ihn noch einmal untersuchen werde.

In der Nacht auf Samstag geht es für die Lakers daheim gegen Minnesota weiter, dann sollte auch wieder Anthony Davis, dessen Pause angeblich seit Monaten geplant war, wieder eingreifen. Auch D'Angelo Russell könnte dann wieder mit von der Partie sein und womöglich den Starter-Spot von Schröder übernehmen.

In OKC gehörte dennoch Schröder die Show und dank ihm beträgt der Rückstand auf die Play-In-Plätze nur ein Spiel. Die Lakers sind nun alleiniger Elfter, nachdem die Portland Trail Blazers das direkte Duell um Platz zehn daheim gegen New Orleans verloren. Noch während dieses Spiel lief, beteuerte Schröder noch einmal. "Wir glauben weiter daran und wollen in die Playoffs."

Western Conference: Der Kampf um die Playoffs und das Play-In