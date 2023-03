NBA News: Dwight Howard nimmt am 3-point contest in Taiwan teil

Dwight Howard hat in Taiwan tatsächlich am Three-Point Contest teilgenommen, konnte dabei aber nicht die Finalrunde erreichen.

Der frühere NBA-Superstar verwandelte lediglich 10 seiner 24 Versuche und schaffte es darüber hinaus nicht, in der vorgegeben Zeit von einer Minute alle Bälle auf den Korb zu feuern. Am Ende waren es 15 Punkte für den 37-Jährigen, der damit den sechsten Platz von acht Teilnehmern belegte. Für die Finalrunde reichte es jedoch nicht.

In seiner kompletten NBA-Karriere versenkte Howard nur 22 Dreier bei einer Quote von 21,4 Prozent. Allerdings: In seiner letzten Saison mit den Los Angeles Lakers netzte "Superman" acht seiner 15 Versuche, bekam aber danach kein Angebot von einem NBA-Team, weswegen er seine Karriere in Taiwan fortsetzte.

Seit November läuft Howard für die Taoyuan Leopards auf, die allerdings in einer Liga mit sechs Teams den sechsten Platz belegen (Bilanz: 4-12). Howard absolvierte bislang zehn Partien in Taiwan, dabei legt der Center 25,6 Punkte, 14,4 Rebounds sowie 6,0 Assists in 34 Minuten im Schnitt auf.

Mehr Erfolg hatte Howard dafür beim All-Star Game, er führte Team Infinity mit 37 Punkten und 13 Rebounds zu einem deutlichen 179:124-Erfolg.