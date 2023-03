NBA: Draymond Green vor Sperre nach 16. Techinal der Saison

Draymond Green von den Golden State Warriors wird die nächste Partie verpassen. Der Forward holte sich bei den L.A. Clippers sein 16. technisches Foul der Saison ab. Er ist damit schon der zweite Spieler, der diese Marke in 2022/23 erreicht.

Green holte sich sein T kurz vor Ende der ersten Halbzeit bei der 126:134-Niederlage in Los Angeles ab, als er scheinbar den Ball in Richtung Russell Westbrook warf, nachdem Ivica Zubac gescort hatte. Green sah dies nach dem Spiel etwas anders und hofft, dass die NBA das T wieder annulliert.

"Wenn ich dafür ein Tech bekomme, dann müsste es in der Saison viel mehr davon geben. Ich denke, sie werden das zurücknehmen", meinte Green nach der Partie. Stand jetzt hat der 32-Jährige aber bereits 16 angesammelt, was eine automatische Sperre von einer Partie nach sich zieht. Nach Greens speziellen Freund Dillon Brooks (Grizzlies) ist er damit der zweite Spieler, der die Marke in dieser Spielzeit knackt.

Bei jedem weiteren technischen Foul wird Green nun von der NBA zur Kasse gebeten (min. 5000 Dollar), jedes zweite technische Foul wird eine weitere Sperre nach sich ziehen. Für die Playoffs werden die Ts wieder gelöscht, hier gibt es nach sieben Vergehen eine Sperre.

Technical Fouls: Diesen Stars droht eine Sperre