NBA: Show von Luka Doncic besorgt Pflichtsieg für Dallas Mavericks gegen Indiana Pacers

Die Dallas Mavericks haben ihre Pflichtaufgabe gegen die Indiana Pacers erledigt. Eine starke Leistung von Luka Doncic und zwei Spielern aus der zweiten Reihe sorgten für den deutlichen und wichtigen Erfolg im Hinblick auf die Playoff-Chancen.

Indiana Pacers (33:43) - Dallas Mavericks (37:39) 104:127 (BOXSCORE)

Wiedergutmachung nach der blamablen Doppelvorstellung gegen die Charlotte Hornets. Die Dallas Mavericks haben ihre Pflichtaufgabe gegen ein anderes Kellerkind aus dem Osten erfüllt. Für schwache Indiana Pacers war die gute Vorstellung von Luka Doncic eine Nummer zu groß. Der Slowene kam in nur 28 Minuten auf 25 Punkte, 7 Rebounds und 6 Assists.

Co-Star Kyrie Irving konnte sich da etwas zurücknehmen (16 Punkte, 6 Assists). Das lag auch an der starken Performance von Rookie Jaden Hardy, der mit 20 Punkten (4/6 Dreier) von der Bank für Instant Offense sorgte. In der Verteidigung konnte sich der zuletzt aussortierte JaVale McGee empfehlen. Seine langen Arme erschwerten viele Würfe der Pacers und auch vorne war der frühere Starter mit 10 Punkten erfolgreich. Vielleicht wird der Center trotz langer Pause zum entscheidenden Faktor im Kampf für die Playoffs im Westen. An Motivation fehlt es McGee zumindest nicht. "Ich bin immer bereit. Ich bin ein Profi. Es gibt viele Basketballspieler in dieser Liga, aber nicht viele Profis", gab er nach der Partie zum Besten.

Mavs-Fans konnten gleich zu Beginn aufatmen. Das technische Foul von Doncic gegen die Charlotte Hornets wurde zurückgenommen und der Slowene durfte das Spiel starten. Dafür fehlte Maxi Kleber mit Problemen im Oberschenkel. Ein deutsches Duell hätte es ohnehin nicht gegeben, da Daniel Theis auf der Gegenseite nicht eingesetzt wurde. Außerdem mussten die Pacers mit Tyrese Halliburton (verstauchter rechter Fuß), Myles Turner (Rücken) und Buddy Hield (Krankheit) auf gleich drei Starter verzichten.

Beide Mannschaften verzichteten dann auch gleich auf eine hohe Intensität in der Verteidigung. Zahlreiche offene Würfe waren die Folge. Nach zwei Minuten hatte der ehemalige Mavs-Coach Rick Carlisle genug gesehen und nahm eine frühe Auszeit. Danach probierten es die Pacers häufig mit einer Trap-Defense, allerdings mit mäßigem Erfolg. Doncic erzielte seinen ersten Korb ungewöhnlich spät mit 3:39 auf der Uhr zum 19:19-Ausgleich. Irving zeigte sich da deutlich aktiver und erzielte 11 Punkte im Anfangsabschnitt. Inklusive nettem Spin-Move mit Fade-Away zur knappen 29-27-Führung.

Im zweiten Viertel durfte dann der frühere Starter McGee mal wieder auf das Parkett und dankte es seinem Coach gleich mit einem And-One. Zusätzlich gelangen den Texanern einige Stops, dadurch konnten sich die Mavs erstmals mit 14 Punkten absetzen. Offensiv konnte Hardy mit einem Dunk auf sich aufmerksam machen. Dann taute Doncic auf. Erst ein graziler Leger aus der Drehung, dann ein Step-Back-Dreier. Doch mit der Herausnahme von McGee war die Defense erneut sehr löchrig. Die offensive Klasse von Doncic und Irving sorgten immerhin dafür, dass der Vorsprung zur Pause mit 59:47 zweistellig blieb.

NBA: Luka Doncic mit Highlight-Show im dritten Viertel

Zum Start der zweiten Hälfte bewegte Dallas den Ball richtig gut und ein Bullock-Dreier besorgte die höchste Führung des Abends (+17). Doncic nutzte dabei mehrmals das körperliche Mismatch gegen Andrew Nembhard. Auch Aaron Nesmith hatte dem Superstar wenig entgegenzusetzen: Ein starker Step-Back schickte den Guard auf den Boden der Tatsachen. Auch wenn das Highlight erst im zweiten Versuch veredelt wurde. Dieser Schleuderpass aus dem Double-Team direkt in die gegenüberliegende Ecke und die wartenden Hände von Hardy war ebenfalls ein echter Hingucker. Doncic war an ganzen 29 der 40 Punkte im dritten Viertel direkt beteiligt. Ein Fast-Break-Dunk von Christian Wood sorgte dann für eine 99:74-Führung vor dem finalen Abschnitt.

Dort gab es dann ein gemütliches Auslaufen für Dallas. Den Pacers fehlten einfach die Mittel für ein großes Comeback. So konnte McGee seinen guten Auftritt mit einem schönen Dunking versüßen. Alle verfügbaren Spieler der Mavs sahen ein paar Minuten.

NBA: Die Stats-Leader bei Pacers vs. Mavericks