NBA - Dallas Mavericks blamieren sich doppelt gegen die Charlotte Hornets: Der Tiefpunkt der Ära Luka Doncic

Die Dallas Mavericks laufen nach den beiden Pleiten gegen Charlotte Gefahr, die Postseason komplett zu verpassen. Luka Doncic wirkt beinahe apathisch, es hagelt Durchhalteparolen. Was läuft schief in Big D?

Gemeint sind Spieler wie Dennis Smith Jr. (augerechnet), Svi Mykhailiuk, Kai Jones, Theo Maledon oder James Bouknight, die in ein paar Jahren womöglich in der G-League oder Europa um ihre letzte Chance kämpfen. Sie zeigten Biss, verteidigten leidenschaftlich, machten das Beste aus ihren limitierten Möglichkeiten und zogen damit einem Team den Zahn, das gefühlt überall lieber gewesen wäre als auf dem Feld des Spectrum Centers.

Als "Hundescheiße" bezeichnete Jason Kidd den Auftritt am Freitagabend Ortszeit gegen Charlotte, zwei Tage später setzte es gegen das gleiche Team eine weitere Niederlage - ein Team, das die Saison bereits abgehakt hat (Bilanz: 25-51) und zahlreiche Starter nicht zur Verfügung hatte (LaMelo Ball, Kelly Oubre Jr., Terry Rozier, Nick Richards). Die Mavs verloren zweimal gegen ein Team voller NBA-Wackelkandidaten, die um ihre Zukunft in der Liga kämpfen.

© getty

Dallas Mavericks: Luka Doncic hat die Lust am Spiel verloren

"Es ist sehr frustrierend. Manchmal glaube ich, dass nicht ich da auf dem Feld stehe", meinte zum Beispiel Luka Doncic nach dem Spiel am Freitag. "Ich habe eigentlich Spaß, lache auf dem Feld, aber in letzter Zeit war alles so frustrierend und das hat nicht nur mit Basketball zu tun. Ich rede nicht gerne über mein Privatleben, aber derzeit laufen viele Dinge nicht, wie ich es möchte."

Daran änderte sich auch am Sonntag nichts. Doncic startete 0/6 aus dem Feld, blieb im ersten Viertel ohne Field Goal, trottete einsam zur Bank und ignorierte die High Fives seiner Mitspieler. Es war bezeichnend für den Auftritt, der wie eine Wiederholung des Heimspiels vor zwei Tagen wirkte.

Ein hoher Rückstand, eine kleine Aufholjagd, welche am Ende nicht belohnt wurde. "Wir müssen so gierig wie noch nie für Siege sein", riet Tim Hardaway Jr., was die berechtigte Nachfrage zur Folge hatte, ob das denn in Charlotte der Fall war. "In der zweiten Halbzeit auf jeden Fall, aber wie vor zwei Tagen war es da schon zu spät."

Damit traf THJ den Nagel auf den Kopf. Der Guard war trotz schwachen Shootings noch einer der Lichtblicke der Mavs, die erstmals seit 49 Spielen wieder in Bestbesetzung antreten konnten. Dies hatten gerade Kyrie Irving und Coach Kidd immer wieder betont: Mit einem vollen Kader werde man noch einmal angreifen und einen Run starten. Davon war in Charlotte wenig zu sehen.