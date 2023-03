NBA: Nächster Offenbarungseid der Dallas Mavericks - Play-In-Platz für Luka Doncic und Co. in Gefahr!

Die Dallas Mavericks haben ihr drittes Spiel in Folge verloren und müssen nun in der Western Conference sogar um einen Platz im Play-In-Tournament bangen. Gegen die Charlotte Hornets gab es nach schwachem Beginn trotz einer späten Aufholjagd eine 109:117-Heimniederlage.

Dallas Mavericks (36-38) - Charlotte Hornets (24-51) 109:117 (BOXSCORE)

Eine bessere Ausgangslage hätte es gegen die ersatzgeschwächten Hornets kaum geben können: Erst zum zehnten Mal in dieser Saison waren sowohl Luka Doncic (34 Punkte, 10 Rebounds, 8 Assists) als auch Kyrie Irving (18, 9 und 7) im Einsatz - und die Gäste hatten eine Niederlage gegen die Pelicans vom Vortag in den Knochen und traten ohne ihre drei Topscorer an (Terry Rozier, Kelly Oubre Jr. und LaMelo Ball).

All das half nichts: Am Ende stand bei den Mavs die siebte Heimniederlage in den letzten zehn Spielen zu Buche - und die Bilanz mit Doncic und Irving steht ebenfalls bei gerade mal 3-7. Mit einer Bilanz von 36-38 liegen sie damit im extrem engen Playoff-Rennen im Westen auf dem elften Rang, der nicht einmal für die Teilnahme am Play-In-Tournament reichen würde.

Vor den Augen von Besitzer Mark Cuban, der ein T-Shirt mit dem Aufdruck "Question Authority" trug - offensichtlich eine Anspielung auf den geplanten Protest gegen die knappe Niederlage gegen Golden State - konnten die Mavs diese Pleite mitnichten auf die Refs schieben - dafür spielten sie einfach zu schlecht. Die ersten neun Dreier gingen allesamt daneben, außerdem war die Defense unter dem eigenen Korb extrem porös und erlaubte Charlotte immer wieder hochprozentige Abschlüsse, oft sogar mit Bonus-Freiwurf. Nach dem ersten Viertel lagen die Mavs so mit 26:37 zurück.

"Die erste Hälfte war schrecklich", bilanzierte Head Coach Jason Kidd, der in diesem Zusammenhang sogar von "Dog Shit" (Hundescheiße) sprach: "Man hätte uns schon im ersten Viertel ausbuhen sollen."

Im zweiten und im dritten Viertel kamen die Mavs nach einer zwischenzeitlichen Leistungssteigerung zwar jeweils auf sieben Punkte heran, doch beide Male setzten sich die Gäste fast schon mühelos wieder ab, weil sie unter dem Korb und in Transition dominierten. Als Charlotte aus einem 73:66 in dreieinhalb Minuten ein 85:67 machte und Kidd die Auszeit nahm, hörte man Buhrufe von den Rängen im American Airlines Center - und nach dem Timeout verursachte Doncic direkt den nächsten Turnover.

Luka Doncic startet Aufholjagd - aber ein Ex-Maverick trifft den Dagger

Weil der Slowene wenig später aber einen persönlichen 10:0-Lauf startete - acht Punkte plus ein Assist auf Christian Wood -, war plötzlich doch wieder etwas drin: Beim Stand von 90:79 nahm Hornets-Coach Steve Clifford die Auszeit. Mavs-Rookie Jaden Hardy legte zwei Dreier nach, nach drei Vierteln betrug der Rückstand der Mavs nur noch acht Punkte. Plötzlich war Leben in der Bude. Die Mavs zeigten im Anschluss viel mehr Einsatz in der Defensive, angeführt von Irving kamen sie bis auf einen Punkt heran (96:97).

Aber wieder blieben die Hornets cool und legten ihrerseits einen 10:0-Lauf hin, weil bei Dallas der Dreier nicht mehr fallen wollte (insgesamt 9/36 3FG). 37 Sekunden vor dem Ende verkürzten die Gastgeber noch einmal auf -5 (109:114) und waren sogar mit einer Coaches Challenge erfolgreich, als Doncic den gegnerischen Center Nick Richards am Ring abräumte. Aber ausgerechnet Ex-Maverick Dennis Smith Jr. traf mit einem wilden Dreier von weit draußen Sekunden später den Dagger.

"Das fühlte sich super an", jubelte der Point Guard, der 2017 von Dallas gedraftet worden war. "Nachdem der Ball reinging, habe ich direkt zur Bank rübergeschaut und gesagt: Da habt ihr!"

Am Sonntag gibt es die direkt die Revanche, diesmal in Charlotte. Insgesamt meint es das Restprogramm mit den Mavs auch ganz gut. Mit weiteren solchen Auftritten wird es aber mit ziemlicher Sicherheit nichts mehr mit der Postseason.

NBA: Die Stats-Leader bei Mavs vs. Hornets