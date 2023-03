NBA - Dallas Mavericks legen Protest gegen Niederlage gegen Golden State Warriors ein: Diese Proteste waren bisher erfolgreich

Die Dallas Mavericks werden Protest gegen die Wertung des Spiels gegen die Golden State Warriors einlegen. Das bestätigte Mark Cuban gegenüber ESPN. Die Chancen sind allerdings gering, wie Beispiele aus der Vergangenheit zeigen.

Streitpunkt war eine Szene im dritten Viertel, als die Mavs glaubten, dass sie den Ball nach einer Auszeit bekommen würden. Das war aber nicht der Fall: Während sich Dallas in der gegnerischen Hälfte positionierte, gaben die Refs Golden State den Ball in der Hälfte der Gastgeber - und die Dubs bekamen so einen einfachen Dunk. Die Mavs verloren das Spiel am Ende mit 125:127.

"Der Ref entschied auf Mavs-Ball. Der Stadionsprecher verkündete es auch. Dann gab es eine Timeout. Während der Timeout änderte der Ref den Call, sagte uns das aber nicht", wütete Cuban auf Twitter." Als sie dann sahen, dass wir uns aufstellten, als wäre es unser Ball, gab er den Warriors einfach den Ball. Er hat nie ein Wort zu uns gesagt. Sie bekamen einen leichten Basketball. Verrückt, dass das von Bedeutung werden würde in einem Spiel mit nur zwei Punkten Unterschied. Es war wahrscheinlich der schlimmste Non-Call-Fehler von Schiedsrichtern in der Geschichte der NBA. Sie hätten uns nur etwas sagen müssen und taten es nicht."

Die Chancen auf einen erfolgreichen Protest sind aber eher gering.