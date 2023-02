NBA: New York Knicks traden Cam Reddish zu den Portland Trail Blazers und holen Josh Hart

Die Portland Trail Blazers und die New York Knicks haben sich auf einen Trade geeinigt, der unter anderem Josh Hart zu den Knicks und Cam Reddish zu den Blazers schickt. Jalen Brunson darf sich über die Reunion mit einem Ex-Kollegen freuen, gleichzeitig muss New York einen Erstrundenpick abgeben.

Im Detail sieht der Deal übereinstimmenden Medienberichten zufolge so aus: Die Blazers erhalten einen Lottery-geschützten Erstrundenpick 2023, der sich in vier zukünftige Zweitrundenpicks verwandelt, wenn die Protection greift. Portland erhält neben Reddish Ryan Arcidiacono und Svi Mykhailiuk.

Knicks-Point-Guard Brunson wird mit Hart wiedervereint, mit dem er gemeinsam für die Vilanova Wildcats spielte und 2016 die National Championship gewann. Als Brunsons Trikot mit der Nummer 1 am Mittwochabend bei Villanovas Spiel retired wurde, erfuhr er von dem bevorstehenden Trade und war aus dem Häuschen. Hart, einer der besten Rebounder auf seiner Position und ein guter Verteidiger, kam für die Blazers kam er in der bisherigen Saison auf 9,5 Punkte, 8,2 Rebounds und 3,9 Assists (51 Spiele, 33,4 Minuten im Schnitt). Sorgen bereitet sein Dreier, er nimmt nur noch 2,2 pro Spiel und trifft diese lediglich mit 30,4 Prozent (Karriere: 34,3 Prozent bei 3,9 Versuchen).

Der 23-jährige Reddish, der sich im letzten Jahr seines Rookie-Vertrags befindet, benötigt dringend einen Tapetenwechsel, nachdem er bei den Knicks aus der Rotation fiel und seit dem 3. Dezember 2022 kein Spiel mehr absolviert hat. 2019 wurde er mit dem 10. Pick von den Hawks gedraftet und zeigte immer wieder sein Potenzial als Scorer, jedoch nur in Ansätzen. In 35 Spielen für die Knicks in den vergangenen beiden Saisons kam der Small Forward auf 7,4 Punkte bei 55,3 Prozent aus dem Feld.