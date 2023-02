NBA News - LeBron James reagiert auf gescheiterten Kyrie-Irving-Trade der Los Angeles Lakers: "Definitiv enttäuschend"

LeBron James hat zugegeben, enttäuscht zu sein, dass die Los Angeles Lakers keinen Trade für Kyrie Irving einfädeln konnten. Gleichzeitig kündigte der 38-Jährige an, sich von nun an auf das aktuelle Lakers-Team und das Rennen um die Playoffs konzentrieren zu wollen.

"Das war definitiv enttäuschend", sagte LeBron James in einem Interview mit ESPN, als er zu dem Trade von Kyrie Irving befragt wurde. Die Lakers hatten übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein Angebot für den Point Guard, mit dem James 2016 in Cleveland den Titel gewann, abgegeben, doch letztlich bekamen die Dallas Mavericks den Zuschlag.

"Ich kann nicht hier sitzen und sagen, ich wäre nicht enttäuscht, dass wir solch ein Talent nicht bekommen haben, mit dem ich eine tolle Chemie auf dem Court hatte und der dir helfen kann, Championships zu gewinnen", führte James weiter aus. Gleichzeitig behauptete er, er habe den gescheiterten Irving-Trade bereits abgehakt.

"Mein Fokus ist zurück, wo er sein sollte: auf diesem Team und auf den Jungs, die wir in der Kabine haben", so LeBron. "Wir hatten eine Möglichkeit - unser Name kursierte da draußen [in den Gerüchten] -, aber es ist nicht passiert. Wir machen weiter und werden die Saison stark beenden, um in die Postseason zu kommen. Wenn wir gesund sind, können wir mit jedem mithalten."

Die Lakers stehen aktuell mit einer Bilanz von 25 Siegen zu 29 Niederlagen nur auf Platz 13 der Western Conference, der Abstand auf die Play-In-Ränge beträgt allerdings nur zwei Spiele. Selbst ein sicheres Playoff-Ticket auf Platz sechs ist noch in Reichweite (drei Spiele Rückstand auf die Mavs).

Zudem sind die Lakers Berichten zufolge weiterhin auf der Suche nach Verstärkung. Laut The Athletic arbeiten die Verantwortlichen bereits an einem Plan B und haben dabei angeblich den Blick auf die Utah Jazz und Toronto Raptors gerichtet. Bis zur Trade Deadline am Donnerstag, den 9. Februar, hat L.A. noch Zeit, Deals einzufädeln und damit den Kader zu verstärken. Russell Westbrook wird derweil weiterhin als Kandidat gehandelt, der die Lakers noch verlassen könnte.