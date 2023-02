NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker: Kyrie Irving kommt nicht! Los Angeles Lakers arbeiten an Plan B

Am Donnerstag ist die Trade Deadline, nach dem Blockbuster-Trade für Kyrie Irving wird es also auch für alle anderen Teams langsam ernst. Wir begleiten das Geschehen bis Donnerstag mit unserem Liveticker, dabei sind vor allem die Augen auf die Los Angeles Lakers gerichtet, die händeringend einen Move suchen.

© getty GM Rob Pelinka (r.) im Gespräch mit Lakers-Coach Darvin Ham (l.)

16.14 Uhr: In den ersten CBA-Verhandlungen wollte die NBA angeblich ein sogenanntes "Upper Spending Limit", also faktisch einen Hard Cap für alle Teams, im neuen Tarifvertrag einführen. Von dieser Forderung soll die Liga aber mittlerweile abgerückt sein, so Woj, um möglichst bald einen neuen Deal unter Dach und Fach zu bringen. Schon als die Info zum ersten Mal durchsickerte, galt ein Hard Cap allerdings als äußerst unwahrscheinlich, für die Spieler ist es ein No-Go.

16.10 Uhr: Gute Nachrichten für uns, Adrian Wojnarowski (ESPN) ist bereits wach. Seine ersten Tweets des Tages drehen sich aber leider nicht um die Trade-Gerüchteküche. Stattdessen will er erfahren haben, dass die NBA und die Spielergewerkschaft NBPA eine Opt-Out-Deadline aus dem aktuellen CBA ein weiteres Mal verschieben wollen. Diese Deadline war eigentlich für Mittwoch angesetzt, beide Parteien wollen demnach aber die Gespräche über einen neuen Tarifvertrag fortsetzen. Das aktuelle CBA läuft nach der Saison 2023/24 aus.

16.04 Uhr: Übrigens: Bei den genannten Teams werden Gary Trent Jr., O.G. Anunoby (beide Raptors), Jordan Clarkson, Collin Sexton, Jarred Vanderbilt und Talen Horton-Tucker (alle Jazz) von Klutch Sports und damit LeBron-Buddy Rich Paul vertreten. Macht mit dieser Info, was Ihr wollt ...

15.59 Uhr: Die Planungen für die Deadline laufen zumindest. Wie Jovan Buha (The Athletic) meldet, prüfen die Lakers derzeit den Markt für größere als auch kleinere Deals. Dabei soll sich der Blick auf die Utah Jazz und die Toronto Raptors richten. Beide Teams gelten als mögliche "Seller" und haben einige Spieler, die den Lakers helfen könnten. Hier aber zunächst noch einmal ein Blick auf den derzeitigen Kader der Lakers, in Klammern sind die Gehälter vermerkt.

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Dennis Schröder (1,8) Austin Reaves (1,6)** Rui Hachimura (6,2)** LeBron James (44,5) Anthony Davis (38) Russell Westbrook (47,1) Lonnie Walker IV (6,5) Troy Brown Jr. (1,8) Wenyen Gabriel (1,9) Thomas Bryant (1,8) Patrick Beverley (13) Max Christie (1) Juan Toscano-Anderson (1,8) Damian Jones (2,3)*

* Spieler-Option, ** Restricted Free Agent, kursiv = Free Agent

15.55 Uhr: Wir haben es bereits in unserer Trade-Analyse angesprochen - einer der großen Verlierer des Deals sind die Los Angeles Lakers, für die Irving eine goldene Chance darstellte. Nun muss die Franchise andere Wege finden, um das Team um LeBron James und Anthony Davis weiter zu verbessern, um zumindest eine Außenseiterchance auf den Titel zu haben - unabhängig davon, ob ein solcher Deal überhaupt existiert.

15.51 Uhr: Die erste Bombe ist mit dem Trade für Kyrie Irving bereits geplatzt, höchste Zeit für uns, das Geschehen rund um die beste Basketballliga der Welt live zu begleiten. Wir sagen: "Willkommen zurück bei Rund um die NBA."