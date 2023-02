NBA News: Kyrie Irving will nicht über Zukunft bei Dallas Mavericks sprechen

Kyrie Irving hat bei einer Pressekonferenz vor seinem Heimdebüt in Dallas angekündigt, dass er nicht zu seiner Zukunft bei den Mavericks befragt werden möchte.

"Es sorgt für grundlose Ablenkung für unser Team", erklärte Irving, dessen Vertrag im Sommer ausläuft: "Ich habe mich schon einmal damit rumgeschlagen, und es ist emotional sehr auslaugend, Fragen gestellt bekommen, wie: 'Was ist die langfristige Zukunft?'" Die Mavericks und Irving haben sich Berichten zufolge geeinigt, eine mögliche Vertragsverlängerung erst nach dem Saisonende des Teams zu besprechen.

Die Mavericks sicherten sich die Dienste von Irving in einem Trade mit den Nets, bei dem sie unter anderem Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith und einen Erstrundenpick nach Brooklyn schickten. Dadurch könnte er aktuell eine Verlängerung über zwei Jahre für insgesamt 83 Millionen Dollar unterschreiben, im Sommer steigen diese Werte auf fünf Jahre und 272 Millionen.

Da Irving die Mavs nach weniger als einer halben Saison schon wieder verlassen könnte, wurde der Trade für ihn von vielen Experten als ein großes Risiko eingeschätzt. Mavs-GM Nico Harrison sieht das anders. "Ich sehe kein Risiko. Ich kenne Kyrie schon sehr lange, ich kenne seinen Kern. Ich weiß, was er für eine Person ist. Ich glaube, jeder der ihn schonmal mit einem Basketball gesehen hat, weiß, was er für ein Spieler ist."

Harrison, der lange als Verantwortlicher bei Nike aktiv war, kennt Irving bereits seit dessen Zeit an der Highschool. "Ich sehe kein Risiko", wiederholte Harrison und ging noch weiter: "Ich sehe Risiko darin, solch einen Deal nicht zu machen."

Irving schwärmt vom Empfang in Dallas

Irving wiederum schwärmte von seiner ersten Woche in Dallas und wie er von allen Beteiligten aufgenommen wurde. "Seit ich hier bin, habe ich nichts außer einer warmen Umarmung empfangen, nichts außer wahrer Liebe und familiären Beziehungen, auf die ich in Zeiten von Fragen oder Verwirrung zählen kann", sagte Irving: "Ich lebe Tag für Tag, mehr kann ich nicht tun. Was die Zukunft bringt hängt davon ab, was ich jetzt tue und wie ich mich auf die nächsten Schritte vorbereite."

"Dabei geht es darum, dass ich der beste Teamkollege bin, der ich sein kann, und ein großartiger Anführer in der Gemeinschaft in Dallas und der NBA", führte der 30-Jährige aus: "Ich werde weiter ich selbst sein. Die Zukunft lass ich ruhen und ich fokussiere mich darauf, was uns als Team bevorsteht."