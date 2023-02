NBA News: Kyrie Irving fühlte sich bei Brooklyn Nets "nicht respektiert"

Nach seinem ersten Training bei den Dallas Mavericks erklärte Kyrie Irving, warum er die Brooklyn Nets um einen Trade bat und was bei seiner neuen Wirkungsstätte anders ist.

"Ich weiß, dass ich sein möchte, wo ich gefeiert werde und nicht nur toleriert oder wo mit mir auf eine Art umgegangen wird, bei der ich mich nicht respektiert fühle" sagte Irving vor versammelter Presse: "Ich arbeite sehr hart, darüber redet jedoch nie jemand. Jeder redet darüber was ich abseits des Feldes mache, das will ich ändern, und meine eigene Geschichte schreiben. Ich will weiter hart arbeiten und hier in Dallas kontrollieren, was ich kontrollieren kann."

Irving absolvierte 143 Spiele im Laufe von dreieinhalb Saisons bei den Nets, in denen er durchschnittlich 27,1 Punkte und 5,8 Assists auflegte. "Ich bin nicht wirklich der Typ, der Namen nennt und hinter dem Rücken einer Person an die Medien geht", führte Irving aus: "So war ich nie. Dieses Mal war ich im Publikum und habe zugehört, wie Leute etwas über mich sagen, das mir letztendlich egal ist."

Bereits vor der laufenden Saison bat Irving die Nets erstmals um einen Trade. "Ich bin wirklich dankbar dafür, wie ich in den letzten zwei Jahren wachsen durfte", sagte der 30-Jährige: " Abseits des Basketballfeldes Zeit zu verbringen ermöglichte mir, das Leben auf einen neue Weise wertzuschätzen. Ich weiß, dass ich gesunde Grenzen brauche, besonders in dieser Unterhaltungsbranche.

"Es gibt sehr viel Respektlosigkeit gegenüber Menschen und ihren Namen, ihren Familien. Ich bin das einfach nicht wert, also ist es nichts persönliches gegen das Front Office der Nets oder irgendjemanden", erklärte Irving, der anschließend mangelnde "Transparenz und Ehrlichkeit von Leuten aus dem Front Office" als Grund nannte, warum er seine Karriere nicht bei den Nets fortführen wollte.

Kyrie Irving forderte Trade: "Es gibt eine Grenze"

"Es gibt eine Grenze, was ich akzeptiere und was nicht. Also bin ich ein Risiko eingegangen und glücklicherweise haben die Dallas Mavericks mich geholt", freute sich Irving über seinen neuen Arbeitsgeber und beschrieb, dass seine Beziehungen zu Mavs-Coach Jason Kidd und General Manager Nico Harrison ihm dabei helfen, sich in Dallas wohl zu fühlen.

"Ich wünsche ihnen das Beste. Ich habe sie auf dem vierten Platz hinterlassen", nahm Irving Abschied von seinem früheren Team: "Ich habe getan was ich sollte, habe auf meine Mitspieler aufgepasst und war unglaublich selbstlos als Anführer. Ich will alles richtig machen für mich selbst, ich will niemanden besänftigen, der mich kritisierte. Dieses Spiel Basketball macht Spaß und ich will, dass das so bleibt."

"Als Basketballer mache ich mir keine Sorgen, dass er und ich nebeneinander funktionieren können", sagte Irving über seinen neuen Co-Star Luka Doncic. "Es wird keinen Zwang geben, ich will nur Basketball spielen und das Talent meiner Mannschaftskollegen genießen und auf einen Titel hinarbeiten."

Irvings Vertrag läuft im Sommer aus, bisher habe es laut ESPN keine Versprechen von einer der beiden Seiten gegeben, dass Irving darüber hinaus in Dallas spielen wird. "Keine Eile", sagte Irving über eine mögliche Vertragsverlängerung: "Ich bleibe geduldig und lasse die Puzzlestücke liegen, wo sie liegen."