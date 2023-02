NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker: Brooklyn Nets haben wohl neuen Co-Star für Kevin Durant im Visier - muss Ben Simmons gehen?

Noch gut 48 Stunden haben die Teams Zeit, um Trades einzufädeln. Die Brooklyn Nets sind nach dem Trade von Kyrie Irving weiter umtriebig und könnten noch weitere Deals einfädeln. Bei Rund um die NBA verpasst Ihr keinen Deal.

© getty Pascal Siakam könnte bis Donnerstag noch getradet werden.

NBA: Brooklyn Nets mit Interesse an Pascal Siakam

16.15 Uhr: Was ist sonst noch Wichtiges passiert im Laufe der Nacht beziehungsweise des Tages? Hier eine kleine Sammlung:

16.11 Uhr: Zu den Suns gibt es übrigens ebenfalls Neuigkeiten. Laut übereinstimmenden Medienberichten hat das Board of Governors mit 29-0 für den Verkauf der Suns an Mat Ishbia gestimmt, nur die Cavs haben sich laut ESPN enthalten. Am Dienstag soll der Deal final über die Bühne gehen - damit ist Ishbia auch pünktlich zur Trade Deadline am Steuer.

16.05 Uhr: Über den Nets schweben natürlich weiterhin offene Fragen bezüglich Kevin Durant. Bei der 116:124-Pleite der Nets gegen die Clippers war er in der Arena, beantwortete aber keine Fragen der Medien. Zuletzt gab es wilde Spekulationen, dass die Suns, Heat oder gar die Celtics bereit wären, Trade-Angebote für KD auf den Tisch zu legen. Aber: Laut Zach Lowe (ESPN) wären die meisten Liga-Insider sehr überrascht, wenn Durant vor Donnerstag getradet werden würde. Brooklyn will lieber mit dem zweifachen Finals-MVP - und mit etwas mehr Verstärkung (siehe unten) - angreifen.

15.59 Uhr: Es soll bereits erste Gespräche gegeben haben. Dabei wurde auch Ben Simmons diskutiert, der gemeinsam mit mehreren Erstrundenpicks sowie Claxton für Siakam getradet werden könnte. Gleichzeitig bestehe laut Scotto auch Interesse an O.G. Anunoby sowie Fred VanVleet. Ein weiteres Asset der Nets ist gemäß Stein der kürzlich akquirierte Spencer Dinwiddie, der womöglich bis Donnerstag noch einmal getradet wird. Am Montag hatte Brooklyn erfolglos versucht, den Kyrie-Irving-Trade um ein drittes Team zu erweitern.

15.55 Uhr: Wir starten in Brooklyn, wo trotz des Kyrie-Hammers mit Sicherheit noch etwas passieren wird. Eine Spur führt gemäß Michael Scotto (HoopsHype) nach Toronto. Pascal Siakam soll einer der Kandidaten für die Nets sein, wie auch Marc Stein (Substack) kürzlich verriet. Scotto zieht dazu noch weitere Verbindungen. So sollen die Raptors schon im Vorjahr versucht haben, Nic Claxton mit einem First Rounder nach Kanada zu locken.

Brooklyn Nets: Der Kader nach dem Irving-Trade

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Ben Simmons Spencer Dinwiddie Royce O'Neale Kevin Durant Nic Claxton Edmond Sumner Seth Curry Joe Harris Dorian Finney-Smith Day'Ron Sharpe Patty Mills Cam Thomas Yuta Watanabe T.J. Warren - - Kessler Edwards - -

15.51 Uhr: Moin zusammen. Nachdem es gestern am ersten Tag von Rund um die NBA eher ruhig zuging, hoffen wir heute auf ein bisschen mehr Action. Man darf ja hoffen. Gehen wir es an!