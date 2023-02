NBA: Donovan Mitchell ätzt nach Handgemenge gegen Dillon Brooks

Donovan Mitchell und Dillon Brooks wurden in der Partie zwischen den Cleveland Cavaliers und den Memphis Grizzlies nach einer Rangelei ejected. Mitchell fand im Anschluss deutliche Worte für den Grizzlies-Guard, der mit einem Dirty Play die Auseinandersetzung provoziert hatte.

Es passierte im dritten Viertel, als Brooks nach einem Drive zu Boden ging. Mitchell, der direkt hinter dem am Boden liegenden Kanadier mit dem Ball stand, wurde dann von Brooks (vermutlich absichtlich) in den Unterleib geschlagen. Der All-Star warf den Ball nach Brooks und wollte ihm im Anschluss an den Kragen. Die Bänke leerten sich, damit die beiden Streithähne getrennt werden konnte. Außer den beiden Akteuren kassierte niemand ein technisches Foul, beide wurden zum Duschen geschickt.

Mitchell hatte in der Folge einiges zu sagen und ging nach dem 128:113-Sieg freiwillig zur Pressekonferenz, um Dampf abzulassen. "So ist er einfach. Wir haben das mit ihm jetzt schon einige Male gesehen. Ich hatte mit ihm über die Jahre auch schon einige Duelle und wenn ich ehrlich bin, habe ich ihm stets den Hintern versohlt." Für diese Partie war das jedoch nicht korrekt, Brooks hielt Mitchell bei gerade einmal 6 Punkten (2/11 FG).

"Einmal macht er seine Sache gegen mich ordentlich und dann macht er so was. Das hat keinen Platz in dieser Liga. Ich musste mich schützen", erklärte Mitchell weiter, um dann einen Appell loszuwerden: "Es muss eine Linie gezogen werden. Die NBA muss etwas unternehmen. Ich bin nicht der Einzige, dem so etwas passiert ist. Wenn du mich nicht verteidigen kannst, dann frag lieber nach einem Switch."

Dillon Brooks erwartet wohl Sperre

Mitchell plädierte darüber hinaus dafür, dass er nicht bestraft werden sollte. In eine ähnliche Kerbe schlug auch dessen Coach J.B. Bickerstaff. "Das war hinterhältig", meinte Bickerstaff. "Ich bin aber stolz auf meine Jungs, dass sie nicht mit diesem Mist angefangen haben, gleichzeitig aber nicht davor zurückgeschreckt sind."

Brooks äußerte sich dagegen nicht zum Vorfall, auch weil Grizzlies-Star Ja Morant seinen Mitspieler unterbrach und meinte, dass es dazu nichts zu sagen gebe. "Immer wenn es um die Grizzlies geht, werden wir bestraft", meinte der All-Star. "Die NBA hasst uns einfach." Der Guard verneinte auch, dass es eine Vorgeschichte mit Mitchell gäbe. "Wir haben mit niemanden Beef", versicherte Morant.

Dennoch dürfte Brooks eine Sperre von der NBA erwarten. Bereits in den Playoffs musste der Guard nach einem harten Foul gegen Gary Payton II in der Serie mit den Golden State Warriors ein Spiel pausieren. Diesmal ist auch eine längere Sperre im Bereich des Möglichen.