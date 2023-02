NBA: Anthony Davis trifft Gamewinner für Los Angeles Lakers - Giannis Antetokounmpo schlägt Clippers im Alleingang - Fäuste fliegen in Cleveland

Die Los Angeles Lakers gewinnen dank Anthony Davis einen Thriller bei den Indiana Pacers. Für diese gab der lange verletzte Daniel Theis sein Saison-Debüt. Giannis Antetokounmpo gelingt gegen die L.A. Clippers ein furioser Schlussspurt. Seinen Karrierebestwert verpasst der Grieche haarscharf.

In Cleveland fliegen zwischen Donovan Mitchell und Dillon Brooks die Fäuste. Isaiah Hartenstein spielt für die Knicks in der Schlussphase eine wichtige Rolle, während die Golden State Warriors in Denver eine weitere Niederlage kassieren.