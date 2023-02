NBA: Mikal Bridges macht Jayson Tatum Probleme - Phoenix Suns gewinnen in Boston gegen kalte Celtics

Die Phoenix Suns haben einen Auswärtssieg gegen die Boston Celtics erobert mit 104:96, in dem sie lange Phasen dominiert haben. Jayson Tatum hatte einen besonders schweren Stand gegen die gute Defense der Suns.

Boston Celtics (37-16) - Phoenix Suns (28-26) 94:106 (BOXSCORE)

An einem besonders guten Tag lässt sich Tatum auch von einem Eliteverteidiger wie Mikal Bridges nicht aufhalten, doch diesmal ließ Bridges ihn einen schlechten Tag haben. Tatum verwandelte nur 3 seiner 15 Feldwürfe, alle Treffer kamen von jenseits der Dreierlinie (3/10). Dank 11/12 an der Freiwurflinie kam er noch auf 20 Punkte sowie 6 Rebounds und 5 Assists bei 2 Turnover.

Bridges krönte seine Leistung auch am anderen Ende als Topscorer der Suns mit 25 Zählern bei 9/20 aus dem Feld und 3 Assists, ohne sich einen Ballverlust zu leisten. Deandre Ayton (10 Rebounds, 5 Assists) und Dario Saric (13 Rebounds, 4/7 3P) verbuchten Double-Doubles mit jeweils 14 Punkten, Chris Paul steuerte 15 Zähler und 8 Assists bei.

Die Celtics führten die ersten sechs Minuten, anschließend übernahmen die Suns und blickten nicht zurück. Ihr größter Vorsprung war mit 20 Punkten im zweiten Viertel, in den letzten 10 Minuten hatten sie durchgehend mit mindestens 5 Zählern die Nase vorne.

Beide Mannschaften punkteten sehr wenig in der Zone (38:32 für Phoenix), die Suns hatten jedoch die bessere Trefferquote aus der Distanz (12/32) und erhielten mehr Unterstützung von ihren Reservisten (36 zu 19 Punkte). Jaylen Brown führte die Celtics mit 27 Zählern an bei 9/21 FG und 3/12 3P sowie 8 Rebounds, 4 Assists und 3 Steals, Derrick White kam auf 19 Punkte. Al Horford (3) und Robert Williams (6) waren im Scoring kaum ein Faktor.

NBA: Ayton startet frühen Lauf der Suns

Boston erzielte die ersten sieben Punkte des Spiels, nach fast fünf Minuten starteten die Suns jedoch auch ihren Angriff, und zwar richtig. Ayton war dreimal in Folge erfolgreich in Korbnähe um einen 12:0-Lauf der Gäste anzufeuern. Drei Treffer in Folge gelangen auf der Gegenseite auch Brogdon zum Ende des Viertels, um den Rückstand auf 20:24 zu verkürzen.

Die Suns waren nun jedoch klar in Kontrolle und legten im nächsten Viertel mit acht unbeantworteten Punkten nach, der Vorsprung für Phoenix wuchs stetig. Boston traf nur drei Würfe innerhalb der Dreierlinie im zweiten Abschnitt und ging mit 44:57 in die Pause.

Im zweiten Durchgang ließen die Celtics den Rückstand schnell schmelzen, nun mit mehr Fokus auf den Zweierbereich und mehr Erfolg, während die Suns komplett ohne Treffer aus der Distanz blieben im Abschnitt. 74:73 für Phoenix nach 36 Minuten.

Dort legten die Suns ihren nächsten 8:0-Lauf hin, etwas später erhöhten Damion Lee und Saric mit aufeinanderfolgen Dreiern auf +13, Boston kam nicht mehr in direkte Schlagreichweite.

NBA: Die Stats-Leader bei Celtics vs. Suns