NBA: Dallas Mavericks verlieren packendes Spiel in Sacramento bei Debüt von Luka Doncic und Kyrie Irving

Die Dallas Mavericks haben beim ersten gemeinsamen Auftritt von Luka Doncic und Kyrie Irving eine Niederlage kassiert. In einem packenden Duell mit den Sacramento Kings ist ein Guard der Gastgeber die alles überragende Figur.

Sacramento Kings (32-24) - Dallas Mavericks (31-27) 133:128 OT (BOXSCORE)

Im zweiten Teil eines Back-to-Backs hatten diesmal die Kings das bessere Ende auf ihrer Seite. Das lag vor allem an De'Aaron Fox, der 28 seiner 36 Punkte im vierten Viertel und der Verlängerung erzielte und sich am Ende vor allem mit Irving duellierte.

Fox hatte insbesondere in Person von Terence Davis und Domantas Sabonis Hilfe, die beide 22 Punkte erzielten. Sabonis, der in der Overtime ausfoulte, schnappte sich außerdem 14 Rebounds. Kevin Huerter kam noch auf 15 Punkte und sorgte für immerhin drei Dreier, insgesamt hatten die Kings von draußen jedoch nicht viel Erfolg (8/32) - im Gegensatz zu Dallas.

Die Gäste versenkten insgesamt stolze 20 Dreier bei 50 Versuchen. Irving (28 Punkte, 7 Rebounds, 7 Assists) traf davon vier, Josh Green kam sogar auf fünf Dreier (23 Punkte). Luka Doncic kam bei seinem Comeback nach Verletzungspause auf 27 Punkte, wirkte zum Ende des Spiels allerdings etwas gehemmt (9 Rebounds, 5 Assists, 6 Turnover) und überließ Irving den Großteil der Abschlüsse. Christian Wood kam von der Bank kommend noch auf 15 Punkte, Maxi Kleber fehlte weiterhin verletzt.

Doncic rückte logischerweise wieder in die Starting Five, neben ihm begannen Irving, Tim Hardaway Jr., Green und Powell. Die Kings begannen mit der identischen Fünf wie am Vortag.

Dallas suchte im ersten Viertel noch ein wenig die Abstimmung. Doncic (11) machte bei seinem Comeback zwar sofort sein Ding, Irving blieb dafür recht unauffällig und die Mavs leisteten sich früh ein paar Ballverluste. Auf der Gegenseite erwischte Barnes einen guten Start, im Gegensatz zum Vortag war diesmal aber auch die Bank der Kings sofort präsent. Es ging mit 34:32 für die Gastgeber in die Viertelpause.

Mit Doncic auf der Bank wuchs der Kings-Vorsprung im zweiten Viertel. Sacramento erwischte einen 11:3-Start ins Viertel, bei dem vor allem Davis überall auftauchte. Green wehrte sich und versenkte drei Dreier, doch Sacramento drückte bei jeder Gelegenheit aufs Tempo und führte bald mit bis zu 13 Punkten. Doncic kehrte zurück und mit ihm waren auch die Mavs sofort wieder im Spiel. Per Dreier verkürzte er auf -1, kurz vor der Sirene traf auch Irving seinen ersten Dreier zur Halbzeitführung (64:62) - die Mavs trafen acht Dreier im zweiten Viertel.

De'Aaron Fox gewinnt packendes Duell gegen Mavs-Stars

In der zweiten Hälfte begann für Dallas Bullock statt Hardaway Jr., der aufgrund von Oberschenkelproblemen nicht weiterspielen konnte. Das Spiel verlief jedoch ähnlich: Die Mavs waren weitaus gefährlicher von Downtown und hatten einen Doncic in Spiellaune, der sogar einen seltenen Putback-Dunk nach Fehlwurf von Irving auspackte. Sacramento spielte dafür schneller und hatten in Sabonis einen Spieler, der unterm Korb von keinem Maverick zu verteidigen war. Zum Ende des Viertels versenkte Wood einen Dreier, es ging mit 88:86 für die Mavs in den Schlussdurchgang.

Für den Big Man war der besagte Dreier wohl ein Dosenöffner, zu Beginn des vierten Viertels trug Wood die Mavs für einige Minuten. Auf der Gegenseite punkteten vor allem Fox und Sabonis immer wieder in Korbnähe. Es ging rauf und runter, phasenweise herrschte absolut Playoff-Atmosphäre in Sacramento. Das Golden 1 Center explodierte vor allem 1:42 vor dem Ende, als erst Huerter einen Layup traf und dann Fox einen Doncic-Pass abfing und den Breakaway-Dunk auspackte - die Kings führten mit 112:111.

Powell glich das Spiel an der Linie aus, dann vergab Fox einen machbaren Jumper. Irving verfehlte auf der Gegenseite ebenfalls, allerdings landete der Rebound bei Powell, der wieder an die Linie ging und diesmal beide versenkte. Sabonis scorte wieder per Putback. Bullock vergab, dann hatte Fox noch eine Chance, vergab jedoch den Dreier. Es musste in die Verlängerung gehen.

Auch hier blieb es wild, Fox lieferte sich ein packendes Duell mit Irving. Der Kings-Guard erzielte 8 Punkte in Folge für sein Team. Sabonis kassierte sein sechstes Foul, als noch 1:27 auf der Uhr waren. Huerter stellte per Putback auf +4, aber noch immer war die Entscheidung nicht da, weil Irving erneut von draußen traf. Bei 18 Sekunden auf der Uhr lag Dallas mit 3 Punkten hinten und hatte noch einmal Ballbesitz, jetzt war Doncic an der Reihe, vergab jedoch seinen Dreier. Am Ende brachte der überragende Fox das Spiel an der Freiwurflinie nach Hause, 14 Punkte erzielte der Guard allein in der Overtime.

NBA: Die Stats-Leader bei Kings vs. Mavericks