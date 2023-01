NBA News: Revolution beim All-Star Game - Live-Draft kurz vor Spielbeginn angekündigt

Die NBA hat am Dienstag eine Neuerung beim All-Star Draft angekündigt. Statt wie in den Vorjahren in einer eigenen TV-Show sollen 2023 die beiden All-Star Teams im Rahmen eines Live-Drafts kurz vor Tip-Off des All-Star Games von den beiden Teamkapitänen zusammengestellt werden.

Als Teamkapitäne werden wie gewohnt die beiden Spieler fungieren, die in ihrer jeweiligen Conference die meisten Stimmen im Fan-Voting erhalten haben. Nach den aktuellsten Zwischenständen führt LeBron James in der Western Conference und Giannis Antetokounmpo in der Eastern Conference. Allerdings hat auch Kevin Durant noch Chancen auf die Kapitänsehren im Osten.

Die Ergebnisse des Fan-Votings sowie die finalen All-Star-Starter, die zu 50 Prozent von den Fans, zu 25 Prozent von den Spielern und zu 25 Prozent von den Medienvertretern gewählt werden, werden am kommenden Donnerstag bekanntgegeben. Die Bekanntgabe der Reservisten für das All-Star Game findet eine Woche später am 2. Februar statt.

James war bereits in den ersten fünf Jahren seit Einführung des neuen Formats einer der beiden Teamkapitäne und hat mit seinen Teams bislang alle Spiele gewonnen. Antetokounmpo wurde 2019 und 2020 zum Teamkapitän gewählt, Durant in den folgenden beiden Jahren. Aktuell fehlt der Nets-Star verletzt, allerdings kündigte er im Hinblick auf das All-Star Game bereits an: "Ich will spielen. Ich will ein Teil all dieser Events sein."

Das All-Star Game 2023 findet nach 30 Jahren erstmals wieder in Salt Lake City statt, das Spaß-Event ist auf den 19. Februar Ortszeit terminiert. Zu deutscher Zeit findet das Spiel damit in der Nacht auf Montag, den 20. Februar, um 2 Uhr statt. Der All-Star Draft ist für 1.30 Uhr deutscher Zeit angesetzt.