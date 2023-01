NBA, Mavericks: Fordert Luka Doncic Verstärkung zur Trade Deadline? Mark Cuban dementiert

Nach der überraschenden Teilnahme an den Conference Finals im Vorjahr, treten die Dallas Mavericks in dieser Saison auf der Stelle. Gerüchten zufolge will Superstar Luka Doncic Verstärkungen zur Trade Deadline. Besitzer Mark Cuban dementiert das.

Laut Tim MacMahon soll Doncic zuletzt dem Team tatsächlich empfohlen haben, dass man sich zur Trade Deadline noch einmal verstärken solle. Das ist grundsätzlich nicht ungewöhnlich, in der Vergangenheit soll sich der Slowene aber komplett herausgehalten haben, wenn es um den Aufbau des Teams ging.

Nur wenige Stunden, nachdem das Feature mit dieser Passage auf ESPN veröffentlicht wurde, dementierte Cuban dies umgehend. "Tim MacMahon liegt in dieser Sache komplett daneben", erklärte der Besitzer der Mavericks. Luka hat noch nie Veränderungen am Kader vorgeschlagen, verlangt oder diskutiert."

Stattdessen betonte Cuban, dass Doncic mit GM Nico Harrison eine gute Beziehung hat und diese sich täglich austauschen. "Luka weiß genau, was wir hier machen und unterstützt uns dabei."

Die Mavericks belegen im Moment Platz fünf in der Western Conference und weisen eine Bilanz von 24-21 auf. Der Vorsprung auf Rang elf beträgt jedoch nur 2,5 Spiele, während Konkurrenten wie Denver (31-13) oder Memphis (30-13) inzwischen enteilt sind. Dallas bleibt abhängig von Doncic. Wenn der Slowene nicht spielt, haben die Mavs in dieser Saison alle Spiele verloren (0-5).

Zuletzt hatten die Mavs auch mit Verletzungspech zu kämpfen. Neben Maxi Kleber fehlten in Dorian Finney-Smith sowie Josh Green gleich drei Rotationsspieler, welche vor allem defensiv wichtig sind. Sowohl Finney-Smith als auch Green kehrten nach 14 bzw. 20 Spielen Pause gegen Atlanta wieder in die Rotation zurück. Kleber wird dagegen noch eine Weile fehlen. Laut eigener Aussage möchte der Würzburger noch vor dem All-Star Game wieder ins Geschehen eingreifen. Ein vorzeitiges Saisonaus schloss er aus.