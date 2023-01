NBA: Dallas Mavericks kassieren Heimpleite gegen Atlanta Hawks - Luka Doncic mit Problemen

Die Dallas Mavericks haben auch daheim eine weitere Niederlage einstecken müssen. Gegen die Atlanta Hawks setzte es eine 122:130-Pleite. Trotz zweier Rückkehrer hatten die Mavs vor allem in der Defense große Probleme, insbesondere gegen Dejounte Murray.

Dallas Mavericks (24-22) - Atlanta Hawks (23-22) 122:130 (BOXSCORE)

Der All-Star legte 30 Punkte (12/18 FG) und 7 Rebounds auf, 11 davon verbuchte der Guard im vierten Viertel, als sich Atlanta absetzen konnte. Trae Young hielt sich mit 18 Punkten (5/11) und 12 Assists vornehm zurück, spielte aber eine kontrollierte Partie. Gleich acht Hawks-Spieler punkteten zweistellig, darunter auch John Collins (19), der vor allem in Halbzeit eins zu gefallen wusste.

Luka Doncic (30, 9/18, 8 Assists) startete zwar stark, leistete sich unter dem großen Druck der Hawks-Defense aber zu viele Ballverluste (7). Christian Wood (22, 9/17, 9 Rebounds), Spencer Dinwiddie (20) und Reggie Bullock (18, 7/11) lieferten zwar gute Unterstützung, doch in der Defense war es einfach nicht genug. Die Hawks trafen 57 Prozent aus dem Feld und die Hälfte ihrer Dreier (13/26). Dabei half es auch nicht, dass Dorian Finney-Smith nach 14 und Josh Green nach 20 verpassten Spiele wieder eingreifen konnten.

Dallas startete ungewohnt unkonzentriert in der Offense, alleine in den ersten 45 Sekunden leisteten sich die Gastgeber 3 Ballverluste. Atlanta nutzte dies zu einem guten Start und erspielte sich ein kleines Polster, von welchem sie noch eine ganze Weile zehren sollten. Doncic fand in der Folge seinen Rhythmus und stand schon nach zwölf Minuten bei 19 Punkten. Die Mavs trafen 63 Prozent aus dem Feld, lagen aber mit -3 hinten (37:40).

Dejounte Murray glänzt für Atlanta Hawks

Diesen Abstand sollten die Hawks auch im zweiten Viertel halten. Dinwiddie und Rückkehrer Josh Green ließen zwar mit krachenden Dunks aufhorchen, doch Atlanta scorte teils mit Leichtigkeit. John Collins traf Jumper, Clint Capela vollendete immer wieder in Korbnähe. So lagen die Mavs die komplette erste Halbzeit hinten und gingen mit einem 62:64-Rückstand in die Kabinen.

Und nach der Pause war es dann soweit. Nach einem Doncic-Stepback aus der Ecke hatten die Gastgeber die erste Führung des Abends. Nun ging Atlanta plötzlich leichtfertig mit dem Ball um, die Mavs legten einen 13:0-Lauf hin, wobei Finney-Smith einige Offensiv-Rebounds (insgesamt 6) einsammelte und Wood nach Foulproblemen in Halbzeit eins auftaute. Die Gäste fingen sich aber, Murray stoppte die Blutung, dazu fand Young einige Male Collins. Ansonsten war der Hawks-Star bis dahin recht unauffällig. Dennoch gingen die Hawks mit einer knappen Führung in den Schlussabschnitt (98:97).

Und die Gäste waren weiter im Groove. Dinwiddie versenkte zwar einige schwere Würfe, doch Murray war in dieser Phase der beste Spieler auf dem Feld. Nicht nur verteidigte er inzwischen Doncic, sondern versenkte auch seine Jumper. Der Mavs-Star hatte dagegen einen schweren Stand, erhielt aber Hilfe. Die Mavs verkürzten noch einmal auf -1, doch ein eiskalter Murray-Dreier sowie ein Young-Floater tüteten den ersten Sieg der Hawks in Dallas seit Oktober 2018 ein.

NBA: Die Stats-Leader bei Mavs vs. Hawks