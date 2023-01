NBA News: Kemba Walker steht angeblich vor Wechsel zu Olimpia Milano

Das wäre mal ein Hammer! Einem Bericht der Gazzetta dello Sport zufolge steht Kemba Walker kurz vor einem Wechsel nach Europa. Offenbar ist eine Einigung mit dem italienischen EuroLeague-Teilnehmer Olimpia Milano in den finalen Zügen.

Der 32 Jahre alte Point Guard spielte in den vergangen elf Jahren in der NBA, im Trikot der Hornets und Celtics wurde er viermal als All-Star ausgezeichnet. Allerdings machten ihm im Anschluss hartnäckige Knieprobleme zu schaffen, weder bei den New York Knicks noch zuletzt bei den Dallas Mavericks schaffte er es, konstant einen positiven Beitrag auf dem NBA-Parkett zu leisten.

Für die Mavs lief er in der aktuellen Saison seit seiner Verpflichtung Ende November in nur neun Spielen auf, bevor er Anfang Januar entlassen wurde. Abgesehen vom Spiel in Cleveland, als ein Großteil der Teamkollegen geschont wurde und Walker in 42 Minuten Einsatzzeit 32 Punkte und 7 Assists auflegte, kam er meist nur zu Kurzeinsätzen.

Über die komplette Saison legte er pro Partie 8,0 Punkte und 2,1 Assists bei Quoten von 42,1 Prozent aus dem Feld und 25,0 Prozent von Downtown auf. Im Schnitt kam er nur 16 Minuten zum Einsatz, durch das Cavs-Spiel wurden diese Zahlen aber noch beschönigt.

Schon im vergangenen Sommer hatte sich Walker beklagt, aufgrund seiner Knieprobleme keine Chance mehr in der NBA zu bekommen. Nach einer enttäuschenden Saison in New York hatten die Knicks ihn zu den Pistons getradet, die ihn wiederum nicht losbekamen und ihn schließlich entließen. Auch nach seinem kurzen Mavs-Zwischenstopp scheint das Interesse in der NBA an Walker begrenzt zu sein.

Die Italiener haben derweil ebenfalls mit Verletzungssorgen zu kämpfen und stehen in der EuroLeague gerade einmal bei einer Bilanz von 6-13 und auf dem vorletzten Platz. Head Coach Ettore Messina hatte zuletzt verkünden müssen, dass Star-Guard Kevin Pangos mindestens bis März ausfallen wird.