NBA: LeBron James knackt nächsten Meilenstein - Los Angeles Lakers verlieren Krimi gegen Sixers

Die Los Angeles Lakers haben einen echten Krimi gegen die Philadelphia 76ers verloren. Beim 112:113 trägt sich LeBron James wieder einmal in die Geschichtsbücher der NBA ein, doch im letzten Angriff patzt Russell Westbrook. So feiern die Sixers am Ende ihren siebten Sieg aus den vergangenen neun Spielen.

Los Angeles Lakers (19-24) - Philadelphia 76ers (27-16) 112:113 (BOXSCORE)

LeBron war über weite Strecken der unterhaltsamen und äußerst spannenden Partie die überragende Figur. 35 Punkte bei 15/23 aus dem Feld, 10 Assists und 8 Rebounds standen am Ende auf dem Konto des Kings, zudem knackte er den nächsten Meilenstein seiner Karriere, als er seinen 38.000 Punkt in der Association erzielte. LeBron fehlen nun nur noch 364 Punkte, um Kareem Abdul-Jabbar von Platz eins der All-Time-Scoring-Liste zu verdrängen.

Auch Westbrook machte eigentlich eine gute Partie. Der Guard schnappte sich ein Triple-Double (20, 14 Rebounds, 11 Assists), verteidigte kurz vor Schluss gut gegen Joel Embiid, um den Lakers eine letzte Chance auf den Sieg zu ermöglichen, schmiss diese dann aber in einer Isolation weg. Dennis Schröder war derweil bis zum vierten Viertel komplett kalt (8, 3/9 FG, 3 Assists), Wenyen Gabriel erzielte immerhin noch 14 Punkte von der Bank.

Embiid trotzte der LeBron-Show mit ebenfalls 35 Zählern (12/21 FG, dazu 11 Rebounds). James Harden legte 24 Punkte, 13 Assists sowie 7 Rebounds auf, Tyrese Maxey erzielte 16 Punkte von der Bank und Tobias Harris kam auf 15 Punkte. Insgesamt sahen die Fans 23 Führungswechsel und 18 Unentschieden, kein Team konnte sich zu irgendeinem Zeitpunkt zweistellig absetzen.

Die Anfangsminuten der Partie gehörten LeBron. Der 38-Jährige tankte sich mehrfach stark zum Korb durch, traf seine Jumper. Ein Block von Thomas Bryant gegen Embiid leitete Mitte des ersten Viertels einen LeBron-Fastbreak ein, der 10 der ersten 14 Lakers-Punkte erzielte. Mit dem nächsten langen Zweier durchbrach er die Schallmauer von 38.000 Punkten in seiner Karriere, als erst zweiter Spieler der NBA-Historie überhaupt!

Auch nach einer kurzen Pause hatte James nichts von seinem heißen Händchen verloren, Westbrook zeigte ebenfalls einige gute Aktionen. Trotz einer Quote von 64 Prozent aus dem Feld waren die Lakers nach zwölf Minuten aber knapp hinten (32:33). Embiid und Harden hielten gut dagegen, ein weiterer Sixers-Vorteil lag im Shooting, erst eineinhalb Minuten vor dem Ende der ersten Halbzeit versenkte L.A. den ersten Triple (zuvor 0/7). Dafür lebten die Lakers weiter in der Zone, was LeBron mit mehreren fulminanten Abschlüssen nochmals unter Beweis stellte. Es ging mit 58:57 für L.A. in die Kabine.

Lakers verlieren Krimi - Westbrook patzt kurz vor Schluss

Auch nach dem Seitenwechsel blieb es eine äußerst umkämpfte Angelegenheit. Vier Minuten vor dem Ende des dritten Viertels zog Westbrook per Rip-Through-Move ein Foul bei einem Dreierversuch - und der Ball landete im Korb. Das Vierpunktspiel brachte L.A. mit +5 in Front, die höchste Lakers-Führung des Abends. Embiid antwortete mit einem Poster-Slam, kurz darauf ließ er einen Triple folgen. Spiel wieder gedreht, 86:83 Philly nach drei Durchgängen.

LeBron begeisterte die Heimfans mit mehreren Spin-Moves plus Scores, Mitte des Schlussabschnitts versenkte dann auch Schröder im siebten Anlauf endlich seinen ersten Wurfversuch. Auch in der Crunchtime ging es hin und her, der Deutsche brachte seine Farben per Floater gut eineinhalb Minuten in Front, Georges Niang antwortete aus dem Dreierland (111:109 Sixers).

Im nächsten Angriff leistete sich L.A. einen Ballverlust, der durch eine Coach's Challenge von Doc Rivers aufgedeckt wurde. Embiid schlug daraus mit einem Jumper von der Freiwurflinie Kapital, Troy Brown Jr. hielt die Lakers per Dreier im Spiel. Der nächste Jumper von Embiid landete nur am Ring, die Hausherren bekamen eine letzte Chance. Allerdings fand der Ball unverständlicherweise nie die Hände von LeBron, Coach Darvin Ham entschied sich zudem gegen eine Auszeit. Stattdessen ging Westbrook ins Eins-gegen-Eins gegen Embiid, sein Passversuch aus dem Drive heraus wurde von der Sixers-Defense abgeblockt. Game over!

NBA: Die Stats-Leader bei Lakers vs. Sixers