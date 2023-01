NBA: Dallas Mavericks gehen bei den Portland Trail Blazers baden - Luka Doncic abgemeldet

Die Dallas Mavericks sind mit 119:136 bei den Portland Trail Blazers baden gegangen. Die Defense findet keine Antwort auf Damian Lillard und Co., gleichzeitig halten die Blazers Luka Doncic bei dessen schlechtester Punkteausbeute der gesamten Saison. Da hilft auch eine Explosion von Reggie Bullock wenig.

Portland Trail Blazers (20-22) - Dallas Mavericks (24-20) 136:119 (BOXSCORE)

Portland schaffte es vor allem in der ersten Halbzeit, Doncic gut abzumelden. Zur Pause stand er bei mageren 5 Zählerchen, am Ende waren es 15 bei 7/19 aus dem Feld und 0/5 von Downtown. Der vorherige Saisontiefstwert des Slowenen lag bei 19 Punkten im Dezember gegen Minnesota.

Entsprechend gerieten die Mavs bereits in der ersten Hälfte zweistellig in Rückstand und liefen diesem anschließend nur noch hinterher. Die Gäste aus Texas konnten keinen eigenen Run starten, da die Defense zu wenig Stops generierte. Portland traf 55,7 Prozent aus dem Feld und 41,5 Prozent von Downtown (17/41 Dreier), die 136 erzielten Punkte stellten einen teaminternen Saisonbestwert dar.

Vor allem Lillard schien von Beginn an höchst motiviert, die fünf Spiele andauernde Pleitenserie der Blazers zu beenden. Der Guard erzielte 36 Punkte (11/20 FG) und verteilte 10 Assists. Eine starke Partie zeigten auch Jusuf Nurkic (22, 11 Rebounds) und Anfernee Simons (21, 5 Assists). Jerami Grant streute noch 16 Punkte ein und selbst bei Josh Hart fielen einige Jumper (11, 5/8 FG).

Das war auf Seiten der Mavs auch bei Bullock der Fall. Der 31-Jährige schien sich mit 24 Punkten bei 8/10 Dreiern aus seinem Tief zu ballern, auch Spencer Dinwiddie (25, 8/12 FG) lieferte eine starke Leistung ab. Doch ansonsten kam von Dallas zu wenig, den blassen Doncic und das Fehlen des verletzten Christian Wood konnten die Kollegen nicht ersetzen. Dafür haben die Mavs bereits in der Nacht auf Montag die Chance zur Revanche.

Luka Doncic kommt nicht in Fahrt - Mavs gehen unter

Aufgrund eines verstauchten Knöchels bei Wood mussten die Mavs eine Änderung in ihrer Starting Five vornehmen. Erstmals in dieser Saison liefen Doncic, Dinwiddie, Tim Hardaway Jr. (10, 2/7 Dreier), Bullock und Dwight Powell von Beginn an auf. Vor allem Bullock und Dinwiddie waren im ersten Viertel direkt mit mehreren Dreiern zur Stelle, als Team traf Dallas 8/13 aus der Distanz, dennoch stellte ein Buzzerbeater von Frank Ntilikina nur auf 30:31 aus Mavs-Sicht.

Lillard führte das starke Offensiv-Viertel der Hausherren an, Portland machte nach zahlreichen Mavs-Turnover zudem das Spiel schnell. Obwohl der Dreier zunächst nicht fiel, trafen die Blazers so auch im zweiten Viertel hochprozentig. Gerade Lillard attackierte gut die Mavs-Defense, Portland setzte sich zwischenzeitlich bis auf +17 ab und ging mit einer 71:56-Führung in die Kabine.

Von Doncic war bis zu diesem Zeitpunkt relativ wenig zu sehen, Portland schickte immer wieder geschickt Double Teams. Auch sein erster Versuch nach dem Seitenwechsel landete am Ring, dafür erhöhte Lillard auf der Gegenseite auf +20. Aber: Bullock fing nun endgültig Feuer, allein im dritten Viertel hämmerte er 5 Dreier durch die Reuse, gemeinsam mit Dinwiddie hielt er die Mavs zumindest in Schlagdistanz. Dallas fand aber defensiv weiter kaum Antworten, es ging mit 106:90 für Portland in den Schlussabschnitt.

Nurkic kam nun zu einigen leichten Abschlüssen in der Zone, dazu netzte er einen Triple. Der Blazers-Vorsprung wuchs wieder bis auf 22 Punkte an. Kurz darauf humpelte auch noch Hardaway Jr. zur Bank, nachdem er mit dem linken Knöchel umgeknickt war. Mitte des Viertels beorderte Coach Jason Kidd dann auch Doncic und die meisten Starter auf die Bank. Portland ließ nochmal ein paar Triples folgen und die Partie war endgültig gelaufen.

NBA: Die Stats-Leader bei Blazers vs. Mavs