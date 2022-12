NBA News: Strafen drohen nach Rangelei zwischen Pistons und Magic um Moritz Wagner - Wird auch Franz Wagner suspendiert?

Die Rangelei im Spiel der Orlando Magic und Detroit Pistons rund um Moritz Wagner dürfte Folgen nach sich ziehen. Es drohen jede Menge Sperren, vor allem den Spielern der Orlando Magic. Auch Franz Wagner könnte suspendiert werden.

Kurz vor der Pause checkte Moritz Wagner Pistons-Guard Killian Hayes bei einem Kampf um einen Loose Ball in die erste Reihe, was zu Tumulten in der Nähe der Pistons-Bank führte. Pistons-Guard Hamidou Diallo schubste den Berliner in Richtung der Bank, wo dieser von mehreren Akteuren der Gastgeber festgehalten wurde. Hayes, inzwischen wieder aufgestanden, schlug Wagner dabei noch auf den Hinterkopf.

Für kurze Zeit verlor der deutsche Nationalspieler wohl das Bewusstsein, in der Zwischenzeit eilten zahlreiche Mitspieler zur Bank des Gegners. "Es geht ihm gut", versicherte Bruder Franz nach dem Spiel. Wagner und Hayes wurde ejected, Diallo erhielt zwei technische Fouls und wurde ebenfalls vorzeitig zum Duschen geschickt.

Doch nicht nur diesen drei Akteuren drohen Sperren. Da zahlreiche Spieler der Magic, die zu diesem Zeitpunkt nicht im Spiel waren, die Bank verließen, könnte die NBA auch sie bestrafen. Zwar beteiligten sich diese kaum an der Rangelei, allerdings zog das Verlassen der Bank in der Vergangenheit stets eine automatische Sperre nach sich.

Das deutete auch Pistons-Coach Dwane Casey an. "Soweit ich das richtig verstehe, darfst du die Bank nicht verlassen und die Situation weiter eskalieren. Genau dann passieren solche schlimmen Dinge." Blickt man auf die diversen Videos zu der Situation, dürfte das auf Franz Wagner, Cole Anthony, Wendell Carter Jr. oder auch Gary Harris zutreffen.

Orlando Magic: Wird auch Franz Wagner gesperrt?

Sie alle waren zu diesem Zeitpunkt nicht im Spiel, bewegten sich aber in Richtung der Pistons-Bank. Franz Wagner verteidigte die Entscheidung der Magic-Reservisten, die Bank zu verlassen. "Wir kennen die Regel, aber normalerweise passieren solche Dinge auf dem Feld und nicht direkt bei einer der Bänke. Man macht sich um seinen Mitspieler Sorgen, weil der dann alleine bei dem anderen Team ist."

Sollte die NBA ihre Regel aber konsequent durchsetzen, wird es jede Menge Sperren hageln. Es ist gut möglich, dass diese dann aber gestaffelt werden, da Orlando im nächsten Spiel mit mindestens acht Spielern antreten muss. Einen vergleichbaren Fall gab es in den Playoffs 1997, als fünf Spieler der New York Knicks gegen Miami suspendiert wurden. Ein Teil der Bestraften verpasste damals Spiel 6, der Rest Spiel 7 der Serie.

Die Magic spielen wieder in der Nacht auf Samstag gegen Washington, bevor das Team fünf Tage Pause hat und erst wieder kommenden Donnerstag gegen Oklahoma City ins Geschehen eingreift.