NBA News: James Harden spricht über Gerüchte um Rückkehr zu den Houston Rockets

James Harden von den Philadelphia 76ers kann im kommenden Sommer aus seinem Vertrag aussteigen. Gerüchten zufolge ist ein Verbleib in Philadelphia aber nicht gesichert. Der 33-Jährige kann sich wohl auch eine Rückkehr zu den Houston Rockets vorstellen, auch wenn er das gegenüber der Presse dementiert.

Laut Adrian Wojnarowski von ESPN liebäugelt Hardens Camp mit einer Rückkehr nach Houston. Erst vor zwei Jahren hatte der All-Star-Guard einen Trade aus Houston forciert, um sich den Brooklyn Nets anzuschließen. Diese "Ära" endete aber nach nur einem guten Jahr und einem weiteren Trade nach Philadelphia.

Hardens Interesse an den Rockets bestätigte wenige Stunden nach der Meldung von Wojnarowski auch Jake Fischer von Yahoo Sports. Demnach beschäftigte sich Harden schon im Vorjahr mit einer Rückkehr nach Houston, bevor der Shooting Guard zu den Sixers getradet wurde.

Im Sommer verlängerte Harden jedoch in Philadelphia um zwei Jahre für 68,6 Millionen Dollar und ließ dabei Geld auf dem Tisch liegen. Gleichzeitig kann der MVP von 2018 bereits im kommenden Sommer wieder aus seinem Vertrag aussteigen. Sowohl Woj als auch Fischer schreiben, dass Harden das Leben in Houston vermissen würde und dass der Superstar dafür sogar die Jagd nach einer Meisterschaft opfern würde.

Die Rockets befinden sich derzeit im Rebuild und haben die schlechteste Bilanz der NBA. Mit Jalen Green und Jabari Smith Jr. ergatterten sich die Texaner seit des Weggangs von Harden bereits zwei Top-3-Picks und werden auch im kommenden Sommer aller Voraussicht nach wieder sehr hoch ziehen. Houston könnte Harden auch bezahlen, die Rockets werden im kommenden Sommer eines der wenigen Cap-Space-Teams sein.

Harden selbst bezog bereits vor dem Sieg der 76ers in New York Stellung zu den Gerüchten: "Warum fragt ihr mich so etwas an Weihnachten? (...) Ich werde darauf nicht antworten", sagte ein verärgerter Harden, der nach dem Spiel deutlich milder gestimmt war: "Ich bin hier in Philadelphia. Wir spielen gut und ich habe keine Ahnung, wo das herkommt."

Harden spielte von 2012 bis 2021 für die Rockets, dabei absolvierte der Guard 621 Partien und gewann 2018 auch seine einzige MVP-Trophäe. Im Schnitt legte der heute 33-Jährige dabei 29,6 Punkte, 6,0 Rebounds sowie 7,7 Assists bei Quoten von 44,3 Prozent aus dem Feld und 36,2 Prozent von der Dreierlinie auf.

