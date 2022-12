NBA All-Star-Weekend 2023: Datum, Termine, Contest, Teilnehmer, Übertragung im TV und Livestream

In der NBA sorgt das All-Star-Weekend jährlich für ein Riesenspektakel. Auch in der Saison 2022/23 wird Ähnliches erwartet. Datum, Termine, Contest, Teilnehmer, Übertragung im TV und Livestream - hier bekommt Ihr die Infos zum bevorstehenden Großevent geliefert.

In einer kräftezehrenden NBA-Saison haben die Profis nur wenige Verschnaufpausen. Back-to-backs, Reisestrapazen, Verletzungen - all dies begleitet die Spieler durch die 82 Spiele lange Saison 2022/23. Als Pause kann in der Saison daher das All-Star-Weekend gesehen werden. Der Großteil der Spieler darf sich einige Tage ausruhen, die Besten der Liga sind jedoch auch an diesem Wochenende im Einsatz und sorgen vor allem im All-Star-Game für ein Spektakel.

NBA All-Star-Weekend 2023: Datum, Termine, Contest, Teilnehmer

Das All-Star-Weekend findet üblicherweise eher spät in der Saison statt. Dies ist auch in der Spielzeit 2022/23 der Fall - vom 17. bis zum 19. Februar dient dafür die Vivint Smart Home Arena in Salt Lake City, Heimarena der Utah Jazz, als Spielstätte. Das Wochenende beginnt am Freitag (17. Februar) mit dem Rising-Stars-Game, an dem die besten Rookies und Sophomores der NBA teilnehmen. Der Samstag bietet die Skills Challenge, den Three-Point-Contest und den Slam-Dunk-Contest an.

Erst am finalen Tag, am Sonntag (19. Februar) steigt mit dem All-Star-Game um 2 Uhr nachts deutscher Zeit das Highlight des Wochenendes. Dabei stehen sich die besten Spieler der Liga gegenüber. Zuvor wird ab 21 Uhr noch das "NBA G League Next Gen Game" ausgespielt

© getty Mavericks-Star Luka Doncic wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch beim All-Star-Game 2023 mitspielen.

Welche fünf Spieler beim All-Star-Game jeweils starten, wird von den Zuschauern mit einem Voting entschieden - allerdings nur zur Hälfte. Die anderen 50% der Stimmen liegen in den Händen der aktuellen Spieler und Medienangehörigen. Das Voting ist seit dem 20. Dezember geöffnet, am 22. Januar wird es beendet. Im Zeitraum bis dahin ist das Voten an insgesamt sechs Tagen besonders ausschlaggebend. Am 25. Dezember 2022, 1. Januar 2023,

6. Januar 2023, 13. Januar 2023, 16. Januar 2023, 20. Januar 2023 zählt jede Stimme nämlich dreifach. Diese Tage nennt werden "3-for-1"-Tage genannt.

Die restlichen Kaderspieler werden bis zum 2. Februar von den Coaches gewählt.

Ereignis Datum Beginn des NBA All-Star Votings 20. Dezember 2022, 17 Uhr "3-for-1"-Tage 25. Dezember 2022, 1. Januar 2023,

6. Januar 2023, 13. Januar 2023, 16. Januar 2023, 20. Januar 2023 Erstes Update des Fan-Votings 5. Januar 2023 Zweites Update des Fan-Votings 12. Januar 2023 Zweites Update des Fan-Votings 29. Januar 2023 Ende des NBA All-Star Votings 22. Januar, 5.59 Uhr Bekanntgabe der All-Star Starter 26. Januar 2023 Bekanntgabe der All-Star Reservisten 2. Februar 2023 Rising-Stars-Game 17. Februar 2023 Skills Challenge, Three-Point-Contest, Slam-Dunk-Contest 18. Februar 2023 All-Star-Game 2023 19. Februar 2023, 21 Uhr (MEZ)

NBA All-Star-Weekend 2023: Übertragung im TV und Livestream

In Deutschland ist DAZN das Zuhause der NBA. Wer also das All-Star-Weekend 2023 live verfolgen möchte, kommt nicht um den Streamingdienst herum. Das "Netflix des Sports" bietet bereits fast täglich ein Regular-Season-Spiel mit deutschem Kommentar an, bei Start der Playoffs wird zudem pro Spieltag eine Begegnung gezeigt. Ab den Conference Finals wird dann sogar jede Partie angeboten.

Doch mit der NBA hört das DAZN-Repertoire noch lange nicht auf. Die NFL, Fußball, Darts, Motorsport, Radsport, Tennis, MMA, Boxen, Wrestling - dies alles und noch mehr bietet DAZN im Livestream an.

Dafür wird jedoch ein Abonnement benötigt, das monatlich 29,99 Euro und jährlich 274,99 Euro kostet.

