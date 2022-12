NBA: Los Angeles Lakers verlieren bei LeBron James' Rückkehr nach Miami - Fehlerfestival verhindert Comeback

Der Sieg gegen die Orlando Magic am Vortag bleibt für die Los Angeles Lakers ein Ausreißer nach oben, LeBron James hat bei seiner Rückkehr nach Miami mit Purple-and-Gold die fünfte Pleite aus sechs Spielen kassiert. Beim 98:112 stehen sich die Lakers zu oft selbst im Weg.

Miami Heat (18-17) - Los Angeles Lakers (14-21) 112:98 (BOXSCORE)

Die 26 Turnover der Gäste aus Hollywood markierten einen traurigen Saisonbestwert der Lakers. Miami nutzte deren Fehler gnadenlos für 31 direkte Zähler aus und leistete sich selbst nur 6 Ballverluste. Zwar hatten die Hausherren im Schlussabschnitt Probleme beim Scoring, was ein Lakers-Comeback nach 22 Punkten Rückstand befeuerte, doch L.A. ließ zu viele gute Chancen ungenutzt und schenkte letztlich zu oft den Ball her.

Das galt auch für LeBron James (6 Turnover), der sein Team ansonsten mit starken 27 Punkten (10/18 FG), 9 Rebounds sowie 6 Assists gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber, mit dem er 2012 und 2013 zwei Ringe gewann, anführte. Dennis Schröder half mit 15 Zählern bei 4 Turnover, von der Bank sammelte Russell Westbrook ebenfalls 15 Punkte und 8 Assists bei allerdings mageren Quoten (6/16 FG, 2/7 Dreier).

Auf Seiten der Heat war Jimmy Butler bester Mann, er füllte den Boxscore mit 27 Punkten (11/18 FG), 5 Rebounds, 4 Assists sowie 6 Steals. Bam Adebayo sicherte sich ein Double-Double (23 und 14 Rebounds), Tyler Herro erzielte nach einem schwachen Start immerhin noch 18 Punkte bei 6/17 aus dem Feld. Dazu verteilte der Guard 9 Assists bei nur einem Ballverlust.

Zum achten Mal in Folge musste Miami eine Anpassung in der Starting Five vornehmen, gegen die Lakers musste Kyle Lowry aus persönlichen Gründen passen, dafür kehrten Butler und Adebayo zurück. Bei den Lakers meldete sich LeBron rechtzeitig fit (Knöchel), seine Präsenz machte sich auch direkt bemerkbar.

Los Angeles Lakers verschlafen drittes Viertel

Nachdem in den vergangenen Partien der Dreier des Kings nicht fallen wollte (0/11), war er in den Anfangsminuten direkt zweimal aus der Distanz erfolgreich. So gingen 10 der ersten 13 Lakers-Zähler auf das Konto des bald 38-Jährigen. Als er allerdings auf die Bank ging, startete Miami einen 9:0-Lauf. Die Defense der Hausherren erzwang zahlreiche Ballverluste (6), die sie in noch mehr direkte Zähler ummünzte (13:0 Points off Turnover). Entsprechend ging es mit 33:25 für die Heat in den zweiten Abschnitt.

Dafür lief bei den Heat in Sachen Shooting in dieser Phase nichts zusammen (2/13 Dreier zum Start), LeBron brachte die Lakers zurück in die Partie und per And-One sogar wieder in Führung. Dann wachte Herro für die Heat endlich etwas auf, Butler brachte wieder etwas Distanz zwischen seinem Team und den Gästen. Zur Pause stand er bei 19 Zählern, Miami lag mit 61:52 in Front.

Mit Ausnahme eines entschlossenen And-One von Schröder startete L.A. schwach in die zweite Halbzeit. Die Lakers machten sich das Leben mit vielen, teils unnötigen Ballverlusten selbst schwer, Miami dagegen ließ sich auch von einer zwischenzeitlichen Zonenverteidigung der Gäste nicht aus der Ruhe bringen und erhöhte auf +22. Zudem nutzten sie die nicht vorhandene Rim Protection gut aus, beispielsweise Adebayo mit einigen netten Slams. 95:78 Miami nach drei Vierteln.

Zu viele Fehler: Lakers verpassen Comeback gegen Heat

Mit LeBron zurück auf dem Court und als Center erwischten die Lakers einen guten Start in den Schlussabschnitt, der Rückstand schmolz immerhin auf -10. Schröder oder Westbrook gleich doppelt verpassten gute Möglichkeiten von Downtown, noch weiter zu verkürzen, Russ vergab sogar zwei Freiwürfe. Dann war DS17 doch noch erfolgreich, sein Dreier stellte vier Minuten vor dem Ende auf 98:105.

Miamis Offense war nun komplett kalt (3/13 im vierten Viertel bis zu diesem Zeitpunkt), aber wieder ließ L.A. Chancen liegen. Den nächsten Lakers-Ballverlust bestrafte Herro per Dreier, Butler kam viel zu leicht zum Korb durch und sorgte gut eine Minute vor dem Ende für eine erneute 12-Punkte-Führung Miamis. Ein weiterer Turnover von LeBron brachte endgültig die Entscheidung zugunsten der Heat.

NBA: Die Stats-Leader bei Heat vs. Lakers