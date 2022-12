NBA: LeBron James führt mit Gala an seinem 38. Geburtstag Los Angeles Lakers zu Sieg in Atlanta

LeBron James hat die Los Angeles Lakers mit einer absoluten Gala an seinem 38. Geburtstag zu einem 130:121-Sieg in Atlanta geführt. Bei den Hawks legte der Superstar der Lakers 47 Punkte auf und kratzte an einem Triple-Double.

Atlanta Hawks (17-19) - Los Angeles Lakers (15-21) 121:130 (BOXSCORE)

Was für eine Show von LeBron James. Atlanta versuchte am Ende alles gegen den Forward, fand aber keine Antworten. James traf Dreier, schloss Drives gegen drei Verteidiger ab und fand stets die freien Mitspieler. So standen in knapp 40 Minuten 47 Punkte (18/27 FG, 4/6 Dreier), 10 Rebounds und 9 Assists für das Geburtstagskind. Nur Jamal Crawford und Michael Jordan (je 51) erzielten in einem so hohen Alter mehr Punkte.

Am Ende erhielt James dann auch Hilfe. Als die Hawks dank zweier Dreier von Dejounte Murray 90 Sekunden vor dem Ende auf -3 verkürzt hatten, scorte Russell Westbrook nach einem Drive und klaute Murray im Gegenzug den Ball, sodass die Lakers leichte Punkte erzielen konnten. Ein Jumper vom umsichtigen Dennis Schröder machte schließlich alles klar.

Der Braunschweiger kratzte mit 12 Punkte (5/12 FG), 9 Assists sowie 3 Steals in 32 Minuten an seinen ersten Double-Double der Saison, was Westbrook (14, 11 Assists, 6 TO) gelang. Auch Thomas Bryant (19, 17 Rebounds) hatten seinen Anteil am siebten Auswärtssieg der Lakers in dieser Spielzeit.

LeBron James übernimmt für Lakers im zweiten Viertel

Dabei sah es zunächst nicht gut aus. Früh im zweiten Viertel führten die Hawks bereits mit 15 Punkte, doch dann schaltete James in den Angriffsmodus. Der King war an 32 der 39 Zähler der Gäste im zweiten Viertel direkt beteiligt (16 PTS, 7 AST) und hauchte mit seinen Drives den Lakers wieder Leben ein. Entsprechend ging es nach dem Wechsel weiter.

Ohne Clint Capela fehlte Atlanta Länge in der Zone, was James gnadenlos bestrafte (13/17 FG in der Zone). Ende des dritten Viertels gingen die Lakers wieder in Führung, diese sollten sie bis zum Schluss nicht mehr abgeben. Für Atlanta waren Trae Young (29, 11/24, 8 Assists) und Murray (20, 9 Dimes) die besten Scorer, Rookie A.J. Griffin (13) wusste von der Bank kommend zu gefallen.

Vor der Partie hatte es rund um die Hawks etwas Wirbel gegeben, nachdem Shams Charania (The Athletic) vermeldet hatte, dass Coach Nate McMillan einen Rücktritt in Erwägung ziehen würde. McMillan dementierte das nur dezent und gab an, dass man sich nach der Saison mit dem Management zusammensetzen werde.

NBA: Die Stats-Leader bei Hawks vs. Lakers