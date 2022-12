NBA: Dallas Mavericks wischen mit den Portland Trail Blazers den Boden - Mavs-Duo scort jeweils über 30

Guter Start ins Wochenende für alle Mavs-Fans: Die Dallas Mavericks haben die Portland Trail Blazers mit 130:110 aus der Halle geschossen und dabei ab dem zweiten Viertel nichts anbrennen lassen. Luka Doncic ist mal wieder gut aufgelegt - und bekommt jede Menge Unterstützung.

Dallas Mavericks (15-14) - Portland Trail Blazers (16-13) 130:110 (BOXSCORE)

Doncic versenkte auf dem Weg zu 33 Punkten 11/18 aus dem Feld, 5/9 Dreier sowie einen Hammer-Dunk, von dem er selbst überrascht schien. "Ich bin daran gewöhnt", widersprach Doncic auf der Pressekonferenz im Scherz: "Ich kann im ganzen Team am besten springen". Zusätzlich sammelte der 23-Jährige in gerade einmal 29 Minuten Einsatzzeit 9 Assists und 6 Rebounds. Beim Thema Scoring ließ sich aber auch Christian Wood nicht lumpen.

Das Mavs-Duo hatte bereits in der ersten Halbzeit die 20-Zähler-Marke geknackt - so etwas gab es in Dallas zuletzt im Dezember 2019 (Doncic und Seth Curry). Wood beendete die Partie mit einem Saisonbestwert von 32 Punkten (11/17 FG) und 12 Rebounds, ansonsten scorten auch Tim Hardaway Jr. (17) und Spencer Dinwiddie (13, 4 Assists) zweistellig. Maxi Kleber war nicht mit dabei, er wird den Mavs nach einer Oberschenkelverletzung lange fehlen.

Dallas traf über 55 Prozent aus dem Feld sowie 18/43 aus dem Dreierland, da konnte Portland nicht mithalten (44 Prozent FG, 13/37 Dreier). Damian Lillard setzte sich noch mit 24 Punkten in 24 Minuten zur Wehr. Jusuf Nurkic kam auf 16 Zähler, Trendon Watford glänzte mit 16, 11 Rebounds und 6 Assists. Dafür kam von Jerami Grant (7, 2/9 FG) oder Anfernee Simons (7, 3/10 FG) wenig.

Der Start in die Partie gehörte den Blazers, bei denen sich jeder Starter relativ schnell auf dem Scoreboard verewigte. Die frühe Führung war allerdings schnell Geschichte, als die Mavs-Rollenspieler mehrere Dreier trafen. Nach einem High-Scoring-Start kühlten beide Offenses etwas ab, ein Stepback-Dreier von Doncic stellte kurz vor dem Buzzer auf 31:32 aus Mavs-Sicht.

Doncic und Wood überragen: Mavs machen früh alles klar

Die Mavs-Defense hatte nun deutlich besseren Zugriff, Frank Ntilikina (8) überraschte auf der anderen Seite mit zwei Dreiern. Auch Wood war von der Bank zur Stelle, er verhalf den Mavs mit starkem Scoring zu einem 15:2-Lauf. Der Big war nun nicht mehr zu stoppen, Mitte des zweiten Viertels hatte er bereits 20 Punkte auf dem Konto.

Anschließend feierte Kemba Walker (6, 2 Assists) sein Heimdebüt als Maverick, Doncic scorte nach einem Kemba-Assist oder vernaschte die Blazers einfach selbst. Die Mavs-Offense lief rund, allerdings war auch Portlands nun wieder etwas treffsicherer, die Gäste verkürzten einen 14-Punkte-Rückstand zur Pause immerhin auf 63:72.

Dallas meldete sich mit mehreren Triples aus der Kabine zurück, der Vorsprung wuchs in Windeseile auf +18 an. Nun war auch Wood wieder auf dem Court und aus Portland-Sicht wurde es noch schlimmer. Innerhalb von etwas mehr als fünf Minuten im dritten Viertel schenkte Dallas den Gästen 23 Zähler ein (POR: 7) und setzte sich auf 25 Zähler ab. Die Blazers schickten ein Bank-Lineup aufs Feld, Doncic ließ den vielleicht besten Dunk seiner Karriere folgen.

Immerhin lieferte auch Shaedon Sharpe (10) noch ein Highlight-Dunk für die Blazers, doch letztlich war das Spiel schon gegen Ende des dritten Viertels entschieden. Es ging mit 110:85 in den Schlussabschnitt, den Doncic sowie die Blazers-Starter komplett von der Bank aus verfolgten. So konnten die Mavs-Stars etwas verschnaufen, bevor es in der Nacht auf Sonntag im Back-to-Back in Cleveland zur Sache geht.

NBA: Die Stats-Leader bei Mavericks vs. Trail Blazers