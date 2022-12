NBA: Maxi Kleber fehlt Dallas Mavericks auf unbestimmte Zeit nach Sehnenriss

Die Dallas Mavericks müssen wochenlang ohne Nationalspieler Maximilian Kleber auskommen. Wie der NBA-Klub am Donnerstag bekannt gab, hat sich der 30-Jährige am Dienstag im Training einen Sehnenriss am rechten Oberschenkel zugezogen.

Derzeit mache man sich bei den Mavs Gedanken über die optimale Behandlungsmethode. Derzeit sei Kleber auf "unbestimmte Zeit" nicht einsetzbar. Das Sportportal The Athletic geht von einer Pause Klebers von etwa sechs bis acht Wochen aus.

Kleber, der erst im Sommer eine Verlängerung seines Vertrags für drei Jahre und 33 Millionen US-Dollar unterschrieben hat, wird in Dallas als starker Verteidiger geschätzt. Der gebürtige Würzburger steht nicht selten in der Schlussphase auf dem Parkett.

In dieser Spielzeit kommt Kleber bislang in 22 Partien auf durchschnittlich 25,6 Minuten Einsatzzeit sowie 6,2 Punkte und 3,5 Rebounds pro Spiel. Die Mavericks belegen in der Western Conference mit 14 Siegen und 14 Niederlagen den neunten Platz.