NBA: Dallas Mavericks revanchieren sich an Minnesota Timberwolves dank spätem Dreierregen

Die Dallas Mavericks haben nach zwei Niederlagen am Stück mal wieder einen Sieg eingefahren. Nach der deutlichen Pleite vor zwei Tagen revanchierten sich die Texaner und gewannen dank einem späten Dreierhagel mit 104:99.

Minnesota Timberwolves (16-16) - Dallas Mavericks (16-16) 99:104 (BOXSCORE)

Es war erneut nicht hübsch, was Dallas anbot, doch im vierten Viertel fanden die Mavs rechtzeitig ihr Zielwasser und trafen fünf Dreier am Stück. Über die kompletten 48 Minuten war die Quote dagegen erneut schwach (13/39). Luka Doncic kratzte mit 25 Punkten (8/16), 9 Rebounds und 10 Assists an einem weiteren Triple-Double, diesmal hatte der Slowene aber mehr Hilfe.

Tim Hardaway Jr. verbuchte 21 Zähler, aber auch Spencer Dinwiddie (17) wusste zu gefallen. Christian Wood (12) hatte dagegen mit Rudy Gobert (19, 9/11, 15 Rebounds) massive Probleme. Die Wolves trafen ihrerseits aber schwach (8/30 Dreier), nur Anthony Edwards (23, 11/21) und Austin Rivers (21) strahlten vom Perimeter Gefahr aus.

Ohne Dorian Finney-Smith (Adduktoren) spielten die Mavs noch kleiner, während für Minnesota Gobert (Knöchel) nach drei Spielen Pause wieder zurückkehrte. Mit Doncic, Dinwiddie und Hardaway Jr. attackierte Dallas mehr den Korb und oft an die Linie. So konnte kaschiert werden, dass der Dreier wieder kaum fiel. Gobert dominierte zwar in der Zone, doch Backup Naz Reid, der Dallas vor zwei Tagen so viele Probleme bereitet hatte, sammelte in fünf Minuten drei Fouls. Dennoch waren die Wolves nach zwölf Minuten knapp vorne (31:29).

In den Minuten ohne Doncic erspielten sich die Gäste dann sogar ein kleines Polster. Dinwiddie und Kemba Walker hielten die Offense am Laufen, während Minnesota ohne D'Angelo Russell und Edwards wenig gelang. So lebten die Wolves von Putbacks von Gobert und einigen Triples von Rivers. Doncic fand nach seiner Rückkehr einige leichte Abschlüsse, die Gastgeber führten zur Pause dennoch knapp mit 52:51.

Auch nach der Pause blieb es eine zähe Angelegenheit, in welcher sich kein Team absetzen konnte. Edwards hatte zwar eine gute Phase, doch zum Ende des Abschnitts fanden die Mavs wieder ihren Rhythmus und scorten in vier Ballbesitzen am Stück. Das alles wurde von Doncic orchestriert, sodass nun Dallas einen leichten Vorteil hatte (75:74).

Ohne den Slowenen blieben die Mavs in Schlagdistanz und fanden ihr Mojo aus der Distanz. Hardaway (2x), Reggie Bullock (2x) und Dinwiddie trafen fünf Triples am Stück und verschafften den Gästen so Luft. Minnesota kam dank Rivers noch einmal ran, doch in der Folge vergaben die Wolves zahlreiche Dreier, sodass Dallas die Uhr recht locker herunterspielen konnte. Doncic machte von der Linie schließlich alles klar.

NBA: Die Stats-Leader bei Wolves vs. Mavs