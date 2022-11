NBA News, Los Angeles Lakers - Kritik an Anthony Davis: “Diese Jungs sind keine Rookies”

Lakers Coach Darvin Ham hat seine Star-Spieler kritisiert. Gegen die Cleveland Cavaliers tauchte Anthony Davis in der entscheidenden Spielphase ab, in der zweiten Halbzeit nahm der 29-Jährige nur zwei Würfe.

"Offensichtlich fängt es mit AD an und damit, ihm mehr Touches zu geben. Unser Schwerpunkt ist und sollte immer sein, dafür zu sorgen, dass er den Ball während der gesamten Spielzeit berührt", sagte LeBron James nach der 100:114-Niederlage gegen Cleveland.

Nachdem Davis in der ersten Hälfte noch sechs von zehn Würfen verwandelt hatte, kamen nach der Pause nur noch zwei Wurfversuche (ein Treffer) hinzu. Schon bei der Pleite gegen die Utah Jazz am Freitag war Davis im zweiten Spielabschnitt kaum ein Faktor. 20 Zähler in Hälfte eins (8/13 FG) standen 2 in Hälfte zwei gegenüber (1/4 FG).

Head Coach Darvin Ham hatte wenig Verständnis dafür, dass Davis von seinen Kollegen in der zweiten Hälfte erneut kaum gefunden wurde. "Diese Jungs sind keine Rookies. Wir haben ein Playbook. Wir haben ein System und eine Reihe von Sets, in denen AD auftauchen kann. Man muss nur organisiert sein", forderte Ham.

Aber auch er schien ein wenig ratlos zu sein. "Er hat meinen Segen, dass er schreit und seine eigene Nummer ruft. Wir haben versucht, ihn in Schwung zu bringen, wir haben versucht, Bron mit einigen Post-Aktionen und einigen Step-ups und Pick'n'Rolls in Schwung zu bringen. Es ist nicht so, dass wir es nicht versucht hätten", meinte der Lakers-Coach.

© getty Lakers-Star Anthony Davis tauchte in der zweiten Halbzeit gegen die Cavs ab.

Los Angeles Lakers: "Unsere Bilanz ist unsere Bilanz"

Davis selbst verzichtete nach der Niederlage am Sonntagabend auf ein Statement. Einen Tag zuvor hatte er gegenüber den Medienvertretern beim Lakers-Training optimistische Töne verlauten lassen. "Wir sind nicht das Team, das unsere Bilanz zeigt. Wir können jederzeit sehr gut spielen und einen großartigen Abend erleben. Ich weiß, dass die Teams uns fürchten, ganz sicher. Wir müssen einfach weiter Druck ausüben", erklärte Davis.

Sind die Lakers wirklich (viel) besser als ihre 2-7-Bilanz aussagt? Weniger zuversichtlich als Davis scheint da James zu sein. "Unsere Bilanz ist unsere Bilanz. Wir haben in den ersten Wochen gegen einige gute Teams gespielt, aber unsere Bilanz ist unsere Bilanz", sagte der Superstar.

Gegen die Cavaliers zeigten die Lakers vor allem im ersten Viertel (36:30), welches offensives Potenzial in ihnen schlummert. Das Problem ist nur, dass LeBron James, Russell Westbrook und Anthony Davis dieses nicht konstant abrufen. Im zweiten Spielabschnitt erzielten die Lakers insgesamt nur 36 Punkte. Wie der Einbruch in Hälfte zwei verdeutlichte, sind die Lakers selbst in einzelnen Spielen zu mehreren Gesichtern fähig.