NBA: Los Angeles Lakers brechen ein - LeBron James und Co. kassieren Pleite gegen Cleveland Cavaliers

Der Mini-Höhenflug der Los Angeles Lakers ist schon wieder vorbei, LeBron James und Co. haben eine 100:114-Pleite gegen die Cleveland Cavaliers kassiert. Nach dem Seitenwechsel fallen die Lakers auseinander, L.A. findet kaum eine Antwort auf den Cavs-Backcourt.

Los Angeles Lakers (2-7) - Cleveland Cavaliers (8-1) 100:114 (BOXSCORE)

Die Traditionsfranchise aus Hollywood hatte in den ersten 24 Minuten lange Zeit das Spiel unter Kontrolle, doch die zweite Halbzeit ging letztlich mit 56:36 an die Cavs. Donovan Mitchell führte seine Farben mit 33 Punkten (10/17 FG, 1/7 Dreier) an, Darius Garland zeigte ebenfalls eine starke Partie (24, 7 Assists), beide kehrten nach einer Verschnaufpause gegen Detroit zurück. Auch Jarrett Allen (16 und 11 Rebounds) oder Kevin Love von der Bank (10 und 10, +22) wussten zu überzeugen.

Topscorer der Lakers war James, der zwar weiter Probleme mit seinem Jumper hatte, dennoch 27 Punkte (13/23 FG, 1/4 Dreier), 7 Rebounds und 4 Assists bei nur einem Ballverlust auflegte. Anthony Davis war nach der Halbzeitpause erneut blass (17 von 19 Punkte in Hälfte eins, dazu 12 Rebounds), auch Russell Westbrook konnte nicht mehr an seine starke erste Halbzeit anknüpfen (19, 10 Assists und 7 Turnover). In Hälfte zwei traf L.A. nur noch 36,6 Prozent aus dem Feld, das Shooting war ebenfalls erneut ein Problem (8/27 Dreier, 29,6 Prozent) und von den Rollenspielern kam kaum Unterstützung.

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge haben die Lakers nun wiederum zwei Niederlagen in Serie hinnehmen müssen und stehen damit bei einer Bilanz von 2-7. Ganz anders ist die Stimmungslage in Cleveland, die Cavs haben acht Siege am Stück auf dem Konto, erstmals seit März 2011 feierten sie einen Sieg gegen ein LeBron-Team.

Die Lakers mussten kurzfristig auf Patrick Beverley verzichten, der krankheitsbedingt ausfiel. Dafür rückte Kendrick Nunn in die Starting Five, Westbrook kam erneut von der Bank. Und Russ machte seine Sache erneut mehr als ordentlich. Nach vier Minuten kam er unter dem lauten Jubel der Lakers-Fans erstmals in die Partie, anschließend hatte er mit seiner Energie, seinen Drives und sogar 2/2 Dreiern einen großen Anteil am 21:9-Start der Lakers.

Los Angeles Lakers brechen nach starkem Start ein

Der Point Guard stand am Ende des ersten Viertels bereits bei 12 Punkten, Davis war ebenfalls gut aufgelegt. Bei den Gästen klappte dagegen noch nicht viel, Mitchell hielt seine Farben mit 14 der ersten 19 Cavs-Punkten alleine im Spiel, gegen Ende des Abschnitts robbte sich Cleveland wieder etwas heran. Nichtsdestotrotz zeigten die Lakers eins der besten Viertel der bisherigen Saison - zum ersten Mal im neunten Spiel lagen sie nach dem ersten Durchgang in Front (36:30).

Bei den Cavs richteten eigentlich nur die Guards Schaden an, Mitchell und nun auch Garland erarbeiteten sich immer wieder den Weg an die Freiwurflinie (15/15 Freiwürfe in Hälfte eins). Die restlichen Cavs standen zur Halbzeit bei 4/22 aus dem Feld. Auf der anderen Seite waren es wieder AD und Westbrook, die den Lakers unter MVP-Sprechchören für Russ einen kleinen Puffer verschafften - 64:58 zur Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel machten die Cavs ordentlich Dampf, dank eines 13:2-Starts sicherten sich die Gäste ihre erste Führung der Partie. Zwar fing sich L.A. zwischenzeitlich wieder, doch die Offense kam im dritten Viertel nicht mehr in ihren Rhythmus. Der Abschnitt ging mit 29:16 an die Gäste aus Ohio, Kevin Love stellte von Downtown auf 87:80.

Mitchell legte mit einem And-One zum Start des Schlussabschnitts nach, es folgte ein Westbrook-Turnover und Cleveland erhöhte blitzschnell auf +12. Nach spielübergreifend 16 Fehlwürfen in Folge war LeBron endlich mal wieder aus der Distanz erfolgreich, allerdings bekam Dennis Schröder für exzessives Feiern auf der Bank ein Technisches Foul.

In der zweiten Halbzeit war auch die Lakers-Defense nicht mehr ganz auf der Höhe, ein Offensiv-Rebound plus Hook Shot von Allen stellte knapp fünf Minuten vor dem Ende auf +17. Allerdings ließ der Cavs-Center nun auch einige Chancen in Ringnähe liegen, L.A. schöpfte mit zwei Dreiern nochmal Hoffnung - obwohl die Stars schon längst auf der Bank saßen. Wirklich spannend wurde es aber nicht mehr.

NBA: Die Stats-Leader bei Lakers vs. Cavs