NBA News: Cavs-Star Donovan Mitchell rechnete fest mit Trade zu den New York Knicks

Donovan Mitchell hat nach seinem Trade in der Offseason einen starken Saisonstart für die Cleveland Cavaliers hingelegt. Dabei rechnete er selbst damit, dass er bei einem anderen Team landen würde, wie er nun selbst gegenüber The Athletic verriet.

Der 26-Jährige rechnete - so wie viele Beobachter - damit, dass er zu den New York Knicks getradet werden würde, die über mehrere Wochen in Gesprächen mit den Utah Jazz gewesen waren. "Mir wurde gesagt, dass es R.J. [Barrett] und ein Haufen Picks sein würden. Das hatte ich gehört. Und ich dachte, dass das wirklich passiert", erklärte Mitchell.

Mitchell kommt selbst aus der Nähe von New York und es wurde zeitweise berichtet, dass er Utah auch deshalb verlassen wollte, weil er in einen größeren Markt wie New York oder Miami wechseln wollte - das habe er jedoch "nie gesagt", wie Mitchell nun klarstellte. Die Cavaliers ließen sich in jedem Fall nicht davon beirren und nutzten die Zweifel aus, die sich bei den Knicks während der Verhandlungen offensichtlich einstellten.

Letzten Endes wurde Mitchell für Lauri Markkanen, Ochai Agbaji, Collin Sexton und drei Erstrundenpicks sowie zwei Pick-Swaps zu den Cavaliers getradet, wo er bisher 31,6 Punkte und 6,1 Assists im Schnitt auflegt. Mitchell sagte nun, dass er unabhängig von seinem neuen Team mit einer großen Extra-Motivation in die neue Saison ging.

"Ich habe mir den Sommer genommen und gesagt: 'Ich habe in den Playoffs beschissen gespielt. Ich war nicht ich selbst und ich will die beste Version von mir sein, egal wo ich bin. Ob das New York ist, Brooklyn, Miami, Toronto, OKC oder Utah'", sagte Mitchell, der die ersten fünf Jahre seiner Karriere bei den Jazz verbracht hatte.

Dass ein Trade wahrscheinlich war, habe er nach dem Trade von Rudy Gobert gewusst. Die Gerüchte, dass der Franzose und er sich ohnehin nicht mehr mochten, wies Mitchell jedoch von sich. "Er und ich haben eine tolle Beziehung, egal was Leute denken. Auf dem Court hat es nicht funktioniert. Aber ich hasse Rudy nicht und er hasst mich nicht. Es hat einfach nicht funktioniert", sagte Mitchell.

