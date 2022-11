NBA Mailbag: Fake-Trade-Wahnsinn! Welche Westbrook-Trades für die Los Angeles Lakers sinnvoll sein könnten

Der NBA Mailbag feiert sein Comeback - und bekommt direkt eine schwierige Aufgabe: Finde einen realistischen Trade für Russell Westbrook, der die Lakers besser macht! Wir geben mit Hilfe der Trade Machine alles und blicken zudem auf potenzielle Dark Horses für einen tiefen Playoff-Run.

NBA Mailbag: Fake-Trade-Wahnsinn! Wohin mit Westbrook?

Sehh auf Twitter: Wie würde Deiner Meinung nach ein realistisches Trade-Paket für Russell Westbrook aussehen? Und würde ein Westbrook-Trade allein die Lakers zum Contender oder zumindest zum ernstzunehmenden Playoff-Team machen?

Realistisch ist das Stichwort, das diese Frage nicht leicht zu beantworten macht. Seien wir ehrlich: Gäbe es da draußen einen für alle Seiten zufriedenstellenden Westbrook-Deal, dann hätten die Lakers längst auf den roten Knopf gedrückt. Den Sommer über hat sich nichts am katastrophalen Fit des 33-Jährigen an der Seite von LeBron James und Anthony Davis geändert. Eine Lösung mit Westbrook in L.A. gibt es nicht.

Auch nicht mit Westbrook auf der Bank, trotz kleinerer Hoffnungsschimmer nach den vergangenen Partien. Ein Erfolgsrezept für einen Contender ist das weiterhin nicht. Letztlich ist der Point Guard auch nicht das einzige Problem, hinter den beiden Stars, von denen einer jetzt schon wieder unter Rückenbeschwerden leidet, ist wohl kein anderer Kader in der Association ab Position 3 so schlecht besetzt.

Ein Trade muss also her, helfen wir doch ein bisschen nach. Die generelle Situation dürfte bekannt sein, aber hier nochmal in Kurzform: Was brauchen die Lakers? In erster Linie mehr Shooting und mehr Two-Way-Spieler. Was haben die Lakers anzubieten? Westbrooks sportlicher Wert ist im Keller, andere Lakers-Spieler bringen auf dem Trade-Markt ebenfalls kaum Wert mit. L.A. hat eigentlich nur noch zwei richtige Assets, die eigenen Erstrundenpicks 2027 und 2029.

Und warum werden die Lakers trotz dieser beiden Picks Westbrook nicht los, wie zum Beispiel SPOX-User wuestenwolf fragt? Dessen fetter Vertrag (41,7 Mio. Dollar) läuft nach der Saison aus, für tankende Teams wäre das eine solide Möglichkeit, kurzfristig schlechter zu werden und langfristig mehr Picks abzustauben. Die First Rounder aus L.A. werden als wertvolles Gut behandelt, da bis dahin LeBron nicht mehr im Team und AD Mitte/Ende 30 sein wird. Die Lakers könnten gegen Ende der Dekade sehr schlecht sein, was wiederum hohe Picks bedeuten würde.

Genau deshalb sind die Verantwortlichen jedoch nicht gewillt, diese Picks einfach zu verscherbeln. Nur Westbrook loswerden reicht nicht, es muss schon ein gutes Angebot her, das L.A. bedeutend besser macht. Andere Optionen zur Verbesserung des Kaders hat General Manager Rob Pelinka kaum mehr. Andererseits befinden sich die Lakers in einer schlechten Verhandlungsposition. Die Konkurrenz weiß natürlich, dass die Traditionsfranchise zu einem Move gezwungen ist, das spielt ihnen in die Karten. Wie könnte ein Trade also aussehen?

Der LeBron-Effekt? Wie die Lakers vom Champion zum Scherbenhaufen wurden © getty 1/43 Endlich, auch die Lakers haben den ersten Saisonsieg. Damit ist in L.A. aber noch lange nicht alles in Butter. Es brodelt im Team von LeBron, das vor zwei Jahren noch Meister wurde. Was ist passiert? Eine Chronologie der turbulenten LeBron-Ära in L.A. © getty 2/43 Alles begann am 9. Juli 2018. Nach ewigen Spekulationen unterschrieb der King einen Vierjahresvertrag über 153,5 Millionen Dollar bei den Lakers und gab sein Ziel direkt unverwunden aus: "Wir wollen eine Championship gewinnen." © getty 3/43 Und nicht einmal 24 Stunden später waren die Folgen der LeBron-Ankunft zu spüren. SVI MYKHAILIUK und LeBrons alter Kumpel LANCE STEPHENSON sowie Center JAVALE MCGEE wurden für je ein Jahr verpflichtet. © getty 4/43 Bereits zuvor hatte GM Rob Pelinka zwei wichtige Transaktionen getätigt. RAJON RONDO und KENTAVIOUS CALDWELL-POPE unterschrieben zunächst ebenfalls für je ein Jahr in der Stadt der Engel. © getty 5/43 Dass alle neuen Spieler Einjahresverträge erhielten, war natürlich kein Zufall. Die Blicke waren auf die Free Agency 2019 und KAWHI LEONARD gerichtet, den sie mit einem Max-Vertrag nach L.A. locken wollten. Dafür brauchte es aber natürlich Cap Space. © getty 6/43 Zwei Wochen später kam dann noch MICHAEL BEASLEY dazu (ein Jahr), wodurch die Kaderplanung abgeschlossen war. Die jungen Wilden LONZO BALL, BRANDON INGRAM, JOSH HART und KYLE KUZMA wurden allesamt per Team-Option gehalten und die erste LBJ-Saison begann. © getty 7/43 Und diese startete zunächst auch relativ erfolgreich. Die Lakers gingen mit einer Bilanz von 20-14 in das lang ersehnte Christmas-Day-Duell gegen die Warriors, was dann auch zum Wendepunkt der Saison wurde - aber im negativen Sinne. © getty 8/43 LeBron verletzte sich im dritten Viertel an der linken Leiste und fiel in der Folge für 17 Spiele aus, von denen L.A. 12 verlor. Auch nach seinem Comeback war LBJ merklich unfit und die Lakers zogen ihn Ende März schließlich aus dem Verkehr. © getty 9/43 Zuvor gab es aber noch einige kleinere Transaktionen. Veteran TYSON CHANDLER unterschrieb für ein Jahr, MYKHAILIUK ging für einen Zweitrundenpick und REGGIE BULLOCK nach Detroit, MIKE MUSCALA kam für BEASLEY und IVICA ZUBAC von den Clippers. © getty 10/43 Auf Platz 10 liegend verpassten sie die Playoffs, durften dafür aber im Draft an vierter Stelle ziehen. Daraus wurde DE'ANDRE HUNTER, zudem tradeten die Lakers noch für die Draft-Rechte an TALEN HORTON-TUCKER (#46), der einen Zweitrundenpick kostete. © getty 11/43 Bereits einen Monat zuvor hatte das Team aber eine wichtige Entscheidung im Front Office getroffen. Coach LUKE WALTON war nach dem Verpassen der Playoffs entlassen und FRANK VOGEL für drei Jahre geholt worden. Zugleich kam auch JASON KIDD als Assistent. © getty 12/43 Am 6. Juli folgte dann der ganz große Knall. Kawhi entschied sich für die Clippers und am selben Tag schnappten die Lakers sich ANTHONY DAVIS in einem Monster-Trade von den New Orleans Pelicans (der Deal stand schon mehrere Tage). © getty 13/43 Im Gegenzug verscherbelte L.A. sein halbes Team: BALL, INGRAM, HUNTER, HART und zwei Erstundenpicks gingen in den Big Easy, die beiden Deutschen MORITZ WAGNER, ISAAC BONGA sowie JERMERRIO JONES und ein Zweitrundenpick wanderten nach Washington. © getty 14/43 Anstelle von Kawhi unterschrieb zumindest Ex-Star DEMARCUS COUSINS bei den Lakers, genau wie QUINN COOK und ALEX CARUSO (alle ein Jahr). Zudem verlängerten KCP, MCGEE und RONDO für je zwei Jahre. © getty 15/43 TROY DANIELS, JARED DUDLEY, DWIGHT HOWARD (alle für ein Jahr) und Defensivspezialist AVERY BRADLEY (zwei Jahre) komplettierten schließlich das Roster. KUZMAS Team-Option wurde zudem gezogen. © getty 16/43 Mit Davis waren die Lakers umgehend das Top-Team im Westen und sahen wie der Favorit auf den Titel aus. Anfang März entließen die Lakers COUSINS und DANIELS und sicherten sich stattdessen die Dienste von DION WAITERS und MARKIEFF MORRIS. © getty 17/43 Dann kam aber Corona und die NBA wurde am 11. März zunächst für 30 Tage und dann auf unbestimmte Zeit stillgelegt. Die Lakers grüßten zu diesem Zeitpunkt mit einer Bilanz von 49-14 von der Spitze der Western Conference. © getty 18/43 Vor dem Restart in der Orlando-Bubble entschied sich BRADLEY, die Saison nicht weiterspielen zu wollen, stattdessen zauberte GM LeBron seinen alten Weggefährten J.R. SMITH aus dem Hut, der bis zum Saisonende unterschrieb. © getty 19/43 Der Ausgang in Orlando ist bekannt, in den Finals setzten die Lakers sich in sechs Spielen gegen die Heat durch und LeBron durfte seine erste Championship für seine neuen Farben bejubeln. © getty 20/43 Im anschließenden Draft schnappten die Lakers sich an Position 28 JADEN MCDANIELS, der umgehend mitsamt DANNY GREEN nach Oklahoma verschifft wurde. Im Gegenzug kam DENNIS SCHRÖDER in die Stadt der Engel. © getty 21/43 Dort ersetzte er die abgewanderten RONDO (Hawks) und BRADLEY (Heat), anstelle von GREEN schnappte L.A. sich WESLEY MATTHEWS für ein Jahr. Die Krönung der Free Agency war dann MONTREZL HARRELL, der vom Stadtrivalen kam und für zwei Jahre unterschrieb. © getty 22/43 Um Platz für MARC GASOL zu schaffen, verschifften sie dann MCGEE zu den Cavs, im Gegenzug kamen ALPHONSO MCKENNIE UND JORDAN BELL, der umgehend entlassen wurde. Zugleich musste auch COOK sich ein neues Zuhause suchen. © getty 23/43 Auch große Verlängerungen gingen über die Bühne: MORRIS und DUDLEY verlängerten für ein Jahr, KCP und KUZMA für drei Jahre, LEBRON für zwei Jahre und AD unterschrieb seinen Max-Vertrag über fünf Jahre. © getty 24/43 Von vielen wurden die Lakers durch diese Moves als klarer Favorit auf einen Repeat angesehen, doch die Saison ging in die Hose. Von vielen Verletzungen, Corona-Ausfällen und Unstimmigkeiten überschattet, beendeten die Lakers die Saison nur auf Platz 7. © getty 25/43 Da halfen auch die Verpflichtungen der Veteranen ANDRE DRUMMOND und BEN MCLEMORE Ende März nichts, die jeweils bis zum Ende der Saison zum Minimum unterschrieben. © getty 26/43 Im Play-In setzen sie sich immerhin gegen die Warriors im direkten Duell durch, in Runde eins gegen die späteren Finals-Teilnehmer aus Phoenix hagelte es aber eine 2:4-Niederlage in der Serie. © getty 27/43 Dieses Ergebnis nahm das Front Office zum Anlass, um den Kader erneut komplett auf links zu krempeln. Pelinka und Co. setzten alles auf eine Karte und holten sich RUSSELL WESTBROOK mitsamt seines dicken Vertrags von den Wizards. © getty 28/43 In einem Fünf-Team-Trade schickten sie dafür HARRELL, KUZMA und KCP zu den Wizards, zudem wurde ISAIAH JACKSON nach Indiana verfrachtet. Gleichzeitig entschieden sie sich dagegen, CARUSO zu halten, der ein neues Zuhause in Chicago fand. © getty 29/43 Auch SCHRÖDER verließ das Team wieder, nachdem er angeblich einen Vierjahresvertrag über 84 Mio. im Frühjahr abgelehnt hatte. Größere Verträge unterzeichneten dagegen HORTON-TUCKER (drei Jahre) und KENDRICK NUNN (zwei Jahre), der aus Miami kam. © getty 30/43 Da quasi kein Cap-Space mehr vorhanden war, füllten die Lakers die restlichen Kaderplätze mit Minimum-Verträgen auf. WAYNE ELLINGTON, MALIK MONK, HOWARD, CARMELO ANTHONY, KENT BAZEMORE kamen, genau wie TREVOR ARIZA, RAJON RONDO und DEANDRE JORDAN. © getty 31/43 GASOL wurde gemeinsam mit einem Zweitrundenpick nach Memphis geschickt, dafür erhielten die Lakers die Rechte an WANG ZHELIN, der aber nie für das Team auflief. Für zwei Jahre nahmen die Lakers zudem den ungedrafteten AUSTIN REAVES unter Vertrag. © getty 32/43 Auch BRADLEY wurde für den Rest der Saison zurückgeholt, RONDO ging Anfang Januar mitsamt den Rechten an ZHELIN weiter nach Cleveland. Dafür gab es erneut Rechte, diesmal an LOUIS LABEYRIE, der aber immer noch in Spanien spielt. © getty 33/43 Da die Saison komplett entgegen der Erwartungen verlief, rankten sich um die Trade-Deadline massig Gerüchte um das Team. Aufgrund der nicht vorhandenen Assets mussten die Lakers aber die Füße stillhalten und schnappten sich keinen einzigen Spieler. © getty 34/43 STANLEY JOHNSON wurde immerhin nach zwei Zehntagesverträgen für zwei Jahre unter Vertrag genommen, für den entlassenen JORDAN kam D.J. AUGUSTIN nach Hollywood. © getty 35/43 Das Kind war ohnehin schon in den Brunnen gefallen. Die Lakers verpassten sogar das Play-In-Tournament und beendeten die Saison mit einer Bilanz von 33-49. Ein Sündenbock war schnell gefunden - Coach Frank Vogel musste seinen Hut nehmen. © getty 36/43 Sündenbock Nr. 2 blieb jedoch. Westbrook zog seine Spieler-Option über 47 Mio., danach begannen die Spekulationen um einen möglichen Trade, der bis heute nicht vollzogen wurde. Grund: Die Lakers wollen nicht zwei Erstrundenpicks herschenken. © getty 37/43 Ob das LEBRON gefällt? Eher nicht, aber der King verlängerte im Sommer trotzdem seinen Vertrag bis 2024 mit einer Option auf ein weiteres Jahr. Das hatte nicht nur sportliche Gründe, denn viel besser wurde das Team nicht. © getty 38/43 Zahlreiche Oldies wie ANTHONY, HOWARD, ARIZA, AUGUSTIN, BRADLEY oder BAZEMORE mussten gehen, das Team sollte massiv verjüngt werden. Die finanziellen Mittel waren jedoch (mal wieder) beschränkt. © getty 39/43 Zum Minimum kamen TROY BROWN JR. (Chicago), JUAN TOSCANO-ANDERSON (Warriors), DAMIAN JONES (Kings) oder auch THOMAS BRYANT (Wizards) - alles keine großen Namen. © getty 40/43 Nur die Mini-Midlevel Exception blieb für Free Agents - und die Lakers verwendeten diese für LONNIE WALKER IV, ein Klutch-Klient, der in San Antonio nicht den Durchbruch schaffte. © getty 41/43 Im August fädelten die Lakers noch einen Trade ein, um sich mit PATRICK BEVERLEY auf den Guard-Positionen zu verstärken. Dafür mussten TALEN HORTON-TUCKER und STANLEY JOHNSON gehen. © getty 42/43 BEVERLEY bringt immerhin ein paar 3-and-D-Qualitäten mit. Mit DENNIS SCHRÖDER wurde vor der Saison noch ein Guard geholt, der deutsche Nationalspieler hat wegen einer Daumenverletzung aber noch kein Spiel gemacht. © getty 43/43 Besserung brachten diese Moves bislang nicht. Der Saisonstart ging in die Hose (1-5), der Fit mit Russ, LeBron und AD bleibt eine Schwachstelle - genau wie das Shooting generell. Das Erfolgsrezept aus der Bubble konnte L.A. nicht mehr reproduzieren.

NBA Fake-Trades: Westbrook von den Lakers nach Indiana

Die Lakers bekommen : Buddy Hield, Myles Turner

: Buddy Hield, Myles Turner Die Pacers bekommen: Russell Westbrook, Erstrundenpicks 2027 und 2029

Warum der Deal für die Lakers sinnvoll ist: Beginnen wir mit dem offensichtlichsten Deal, der übereinstimmenden Medienberichten zufolge im Sommer mehrfach diskutiert wurde. Es scheiterte daran, dass L.A. nicht beide Picks abgeben wollte - ohne diese Pille zu schlucken, wird es diesen Trade aber wohl nicht geben.

Der Fit von Hield und Turner ist um Lichtjahre besser als der von Westbrook. Beide bringen Shooting mit (Hield: 39,8 Prozent Karriere-Dreierquote, Turner: 34,8 Prozent), der Center kann zudem den Ring beschützen - das wiederum könnte es Davis erlauben, langfristig auf die Vier zu rücken.

Turner selbst hat im Podcast von Adrian Wojnarowski (ESPN) bereits die Werbetrommel gerührt: "Wenn ich die Lakers wäre, würde ich in deren Position einen genauen Blick auf dieses Paket werfen. Ich weiß, was ich diesem Team geben kann mit meinen Führungsqualitäten, meinem Shotblocking und meinem Dreier."

Warum der Deal für die Pacers sinnvoll ist: "Brick for Vic", "Lose-a-rama for Wembanyama" - nennt es, wie Ihr wollt, die Pacers sind mittendrin. Der Trade macht Indiana schwächer, was die Chancen auf einen Top-Pick 2023 erhöht. Westbrook würde wohl kein Spiel für die Pacers absolvieren.

Zudem läuft der Vertrag von Turner (17,5 Mio.) nach der Saison aus, eine langfristige Zukunft in Indianapolis ist in Anbetracht des aktuellen Rebuild-Modus der Pacers schwer vorstellbar. Die beiden Lakers-Picks sind ein Trumpf für die Zukunft.

Was gegen den Deal spricht: Ein teurer Preis für die Lakers, dieser Deal macht L.A. immer noch nicht zum einem Titelanwärter. Dafür die Zukunft (aka die Picks) zu opfern, ist schwierig.

© getty Die Lakers sind ratlos, wie es mit Russell Westbrook weitergehen soll.

NBA Fake-Trades: Westbrook von den Lakers nach Charlotte

Die Lakers bekommen : Gordon Hayward, Kelly Oubre Jr.

: Gordon Hayward, Kelly Oubre Jr. Die Hornets bekommen: Russell Westbrook, Erstrundenpick 2027

Warum der Deal für die Lakers sinnvoll ist: Womöglich könnte L.A. in diesem Deal den zweiten Erstrundenpick für anderweitige Deals behalten. Dafür ist das Paket sportlich nicht ganz so attraktiv. Hayward kann Dreier treffen und als dritte Option Würfe kreieren, hat aber in den vergangenen Jahren abgebaut. Bei Oubre Jr. würden die Lakers auf Defense und Athletik hoffen, sein Dreier stand vergangene Saison immerhin bei 34,5 Prozent, davor war er aber zu inkonstant.

Warum der Deal für die Hornets sinnvoll ist: Mit Westbrook kommt ein auslaufender Vertrag, dafür wird man das Arbeitspapier von Hayward los (noch 2 Jahre, 61,6 Mio.). Auch Charlotte wird sich diese Saison wohl eher nach unten orientieren, LaMelo Ball ist eh noch verletzt. Russ steht bei der Jordan Brand unter Vertrag, vielleicht kann MJ ein bisschen was vom alten Westbrook rauskitzeln für ein paar Ticket- und Trikotverkäufe?

Was gegen den Deal spricht: Auch hier, ein großer sportlicher Schritt ist für die Lakers nicht drin, der Hayward-Vertrag würde 2023 Cap Space verbauen. Falls L.A. Terry Rozier anstelle von Oubre Jr. haben wollen würde, müsste wohl der zweite First Rounder draufgepackt werden.

NBA Fake-Trades: Westbrook von den Lakers nach San Antonio

Die Lakers bekommen : Jakob Pöltl, Josh Richardson, Doug McDermott

: Jakob Pöltl, Josh Richardson, Doug McDermott Die Spurs bekommen: Russell Westbrook, Erstrundenpicks 2027 und 2029

Warum der Deal für die Lakers sinnvoll ist: Shooting dank McDermott (41 Prozent Dreierquote), Two-Way-Qualitäten auf dem Flügel dank Richardson und Rimprotection sowie Rebounding dank Pöltl. Die Lakers müssten zwar ein paar Spieler entlassen, um genügend Kaderplätze zu schaffen, das wäre aber verschmerzbar.

Warum der Deal für die Spurs sinnvoll ist: Siehe Pacers, das Zauberwort heißt Tanking. Schwer vorstellbar, dass Westbrook einmal im Spurs-Trikot auflaufen würde. Auch ein Deal nur mit Pöltl und Richardson würde übrigens funktionieren, da San Antonio genügend Cap Space hat, um Verträge aufzunehmen.

Was gegen den Deal spricht: Der Gegenwert für Westbrook und die beiden Picks ist auf dem Papier schlechter als der aus Indiana. Das wird also nicht reichen, um aus den Lakers ein Top-Team zu machen. Für nur einen der beiden Lakers-Picks wird San Antonio dem Deal aber wohl nicht zustimmen.

