NBA: Los Angeles Lakers gewinnen Overtime-Thriller gegen New Orleans Pelicans nach irrer Rettungstat von Matt Ryan

Völlig verrückter Overtime-Thriller in Los Angeles! Die Lakers haben den zweiten Saisonsieg gefeiert und mit 120:117 nach Verlängerung gegen die New Orleans Pelicans gewonnen. Die Gäste haben den Sieg eigentlich schon in der Tasche, doch dann rettet Matt Ryan die Lakers.

Los Angeles Lakers (2-5) - New Orleans Pelicans (4-3) 120:117 OT (BOXSCORE)

Nur noch etwas mehr als eine Sekunde war in der regulären Spielzeit übrig, als Pelicans-Rookie Dyson Daniels von der Freiwurflinie alles klar machen konnte. Eigentlich. Er setzte aber beide Freiwürfe daneben, das bestrafte Ryan auf der anderen Seite mit einem schwierigen Dreier mit dem Buzzer zum Ausgleich. In der Verlängerung brachten dann Anthony Davis und LeBron James die Lakers auf die Siegerstraße.

LeBron war allerdings gesundheitlich angeschlagen, das merkte man ihm auch an. Er flirtete dennoch mit einem Triple-Double (20 Punkte, 10 Rebounds und 8 Assists, aber 9/23 FG und 0/7 Dreier). AD sammelte 20 Punkte, 16 Rebounds sowie 4 Blocks, Ryan kam auf 11 Zähler bei 3/9 aus der Distanz. Bester Scorer war aber Lonnie Walker IV (28, 59 Dreier), während Russell Westbrook in Halbzeit eins eine gute Leistung zeigte (13, 7 Rebounds und 9 Assists bei 6 Turnover in 25 Minuten), am Ende aber kaum mehr auf dem Court stand.

Bei den Pelicans hielt Zion Williamson in einer starken zweiten Halbzeit dagegen. Anfangs schaffte es die Lakers-Defense sehr gut, den Hünen kaltzustellen, dann verhalf er aber mit 21 seiner 27 Punkte nach dem Seitenwechsel den Pels zum Comeback (11/21 FG, dazu 7 Assists). C.J. McCollum markierte 22 Punkte, 9 Rebounds und 8 Assists, Jose Alvarado führte mit 15 Punkten die gute Bank an.

Die Pelicans mussten weiterhin auf Brandon Ingram (Gehirnerschütterung) und Herb Jones (Knie) verzichten. Bei den Lakers meldete sich Davis rechtzeitig fit. Anfangs lief die Offense auch fast komplett über den Big, der aber Pech beim Abschluss am Ring hatte und seine Jumper nicht traf (1/6 zum Start).

Los Angeles Lakers verspielen Führung - irre Schlussphase

Generell hatte die Lakers-Offense mal wieder ihre Probleme (knapp 35 Prozent Wurfquote im ersten Durchgang). Westbrook und Ryan hielten die Hausherren von Downtown immerhin in Schlagdistanz, obwohl sonst nicht viel aus der Distanz klappte. Die Pelicans führten nach dem ersten Viertel mit 27:23.

Ein basketballerischer Hochgenuss war diese Partie auch im zweiten Durchgang nicht. Beide Teams leisteten sich jede Menge Turnover, dafür war L.A. defensiv auf der Höhe, wie zwei Blocks in Folge von LeBron und Davis zeigten. Westbrook lieferte erneut gute Energie mit seinen Drives und seinem Passing, zwei Minuten vor dem Ende der ersten Halbzeit brachte LeBron die Lakers per Dunk nach schönem Russ-Anspiel wieder in Front. Jetzt fielen sogar ein paar Dreier, ein 12:0-Lauf stellte auf 56:44 zur Pause.

Die Pelicans-Offense kam auch nach dem Seitenwechsel nicht ins Rollen. Insbesondere Zion hatte gegen die starke Defense von AD enorme Probleme und war kaum ein Faktor. Stattdessen: Nächster Davis-Block, der direkt zu einem Fastbreak von LeBron führte. L.A. setzte sich bis auf +14 ab. Dann allerdings machte die Pelicans-Bank ordentlich Dampf. Rookie Dyson Daniels riss LeBron einfach den Ball aus den Händen, Alvarado führte auf der anderen Seite den 15:0-Lauf an. Das Spiel war wieder komplett offen - 82:79 Lakers nach dem dritten Viertel.

Zum Start in den Schlussabschnitt war Walker IV nun brandheiß, er verzeichnete mehrere Dreier und ein Highlight-Dunk. Allerdings kam nun auch Williamson auf der anderen Seite mit mehreren guten Aktionen gegen LeBron besser in Fahrt. Grand Theft Alvarado klaute den Ball von James, Zion sorgte für den Ausgleich. Wenig später brachten Larry Nance Jr. per Hammer-Dunk und McCollum die Pels immerhin auf +3 weg, doch drei Minuten vor Schluss glich LeBron wieder aus.

Lakers-Reservist rettet L.A. - LeBron und Co. gewinnen in OT

Mehrere starke Hustle Plays sicherten den Lakers Offensiv-Rebounds, das verhalf L.A. wieder zur Führung, Williamson hielt per Dunk dagegen. Davis ließ dagegen einen Tip-In liegen und Zion besorgte 30 Sekunden vor dem Ende die nächste Pels-Führung. Der Ball war nun in den Händen von James, der aber mit einem schwierigen Fadeaway-Jumper gegen die gute Defense von Nance Jr. scheiterte. Und der Ex-Laker stellte in Transition auf 111:108 für New Orleans.

Eine letzte Chance hatte Los Angeles noch, Walker IV bekam einen guten Wurf aus der rechten Ecke, setzte den Balll aber an den Ring. Dann wurde es wild. Daniels setzte beide Freiwürfe daneben, es gab doch nochmal die allerletzte Chance mit 1,4 Sekunden auf der Uhr - und Ryan schickte die Partie mit einem irren Dreier aus der Ecke im Fallen doch noch in die Overtime.

In der Verlängerung - übrigens mit Westbrook auf der Bank - setzte Los Angeles die ersten Akzente, bevor Nance Jr. einen Monster-Block rausholte. Den 5-gegen-3-Fastbreak verschenkte NOLA aber, stattdessen bekam Davis einen komplett offenen Dunk und James erhöhte kurz darauf auf +5. Die Pelicans ließen nun ihrerseits mehrere Möglichkeiten liegen, genau wie LeBron. Doch McCollum vergab einen Dreier zum potenziellen Ausgleich - Sieg für die Lakers!

NBA: Die Stats-Leader bei Lakers vs. Pelicans