NBA: Dallas Mavericks kassieren peinliche Pleite gegen Nuggets - brandheißer Josh Green reicht als Unterstützung für Luka Doncic nicht

Die Dallas Mavericks haben eine peinliche Pleite gegen die Denver Nuggets kassiert, die auf drei Stars verzichten müssen. Beim 97:98 bekommt Luka Doncic zwar ungeahnte Unterstützung aus der zweiten Reihe, doch das reicht nicht. Das Highlight des Spiels ist ein in der Entstehung komplett verrückter Buzzerbeater nach der ersten Halbzeit.

Dallas Mavericks (9-7) - Denver Nuggets (10-6) 97:98 (BOXSCORE)

Gegen ein Nuggets-Team ohne Nikola Jokic, Jamal Murray (beide Health and Safety Protocols) sowie Aaron Gordon (krank) hatte Dallas sicherlich schon vor der Partie einen Sieg fest eingeplant. Es kam anders. Die Mavs-Stars waren komplett kalt aus der Distanz, dafür drehte auf der Gegenseite Bones Hyland auf und Denver fand nach zwei Niederlagen in Folge zurück in die Erfolgsspur.

Luka Doncic flirtete zwar mit einem Triple-Double (22 Punkte, 7/16 FG, 9 Rebounds und 8 Assists), ließ aber Effizienz an der Dreier- (2/8 3FG) und an der Freiwurflinie (6/10 FT) vermissen. Diese Probleme hatte er aber nicht exklusiv. Dallas traf als Team nur 12/21 Freebies, Reggie Bullock (3, 1/5 Dreier, -25), Tim Hardaway Jr. (2, 0/9 FG) oder Spencer Dinwiddie (11 und 8 Assists, 1/8 Dreier) waren kaum eine Hilfe. Letzterer verletzte sich kurz vor Schluss auch noch bei einer Kollision an der linken Schulter. Maxi Kleber (Rücken) musste erneut passen.

Dafür bekam Doncic aber Unterstützung aus der zweiten Reihe. Vor allem Josh Green machte ein bärenstarkes Spiel, brachte Energie von der Bank und hatte das dringend benötigte heiße Händchen. Mit 23 Punkten bei 6/7 aus der Distanz stellte er gleich zwei Career-Highs auf. Auch Davis Bertans lieferte starke Unterstützung von der Bank (15, 4/5 Dreier), doch das reichte letztlich nicht. Hyland (13 von 29 Punkten im vierten Viertel, dazu 6 Assists), Bruce Brown (12 und 8 Assists) sowie Michael Porter Jr. (14) spuckten den Mavs erfolgreich in die Suppe. DeAndre Jordan schnappte sich zudem 8 Punkte und 17 Rebounds.

In den Anfangsminuten hielt sich Doncic merklich zurück. Er beschränkte sich weitestgehend aufs Playmaking, wenn er selbst mal abschloss, fehlte noch der Rhythmus - selbst an der Freiwurflinie (die ersten beiden gingen daneben). Es dauerte ganze 10 Minuten, bis der Slowene seinen ersten Wurf versenkte. Die Nuggets verloren früh Jeff Green, der sich bei einem Dunk am Knie verletzte. 25:25 nach dem ersten Viertel.

Doch die dezimierten Nuggets kamen im Anschluss immer wieder zu einfach in die Zone (30:14 Points in the Paint in der ersten Hälfte), das nutzten sie für einen 11:0-Lauf. Doch den daraus resultierenden 10-Punkte-Rückstand machte Dallas dank ungeahnter Hilfe für Doncic wett, Green und Bertans lieferten wichtiges Scoring von der Bank und zusammen 6 Dreier.

Auch Doncic war mit dem Buzzer von Downtown erfolgreich, doch wie ein Review zeigte, stand er kurz zuvor im Aus. Kurioserweise wurden die letzten 2 Sekunden der ersten Hälfte nach dem Pausentee wiederholt - und nun versenkte Vlatko Cancar den Buzzerbeater aus der eigenen Hälfte, komplett verrückt! Nur noch 56:55 für die Mavs.

Mavs kämpfen sich dank Green zurück - und verlieren doch

Bei den scheinbar etwas geschockten Hausherren ging offensiv nun relativ wenig, dafür machte sich bei Doncic nach mehreren aus seiner Sicht fälschlicherweise ausgebliebenen Foulpfiffen Frust breit. Mitte des dritten Viertels blieb er einfach auf dem Court sitzen, während Kentavious Caldwell-Pope auf der anderen Seite einen Dreier verwandelte. Das kam bei den Mavs in diesem Durchgang äußerst selten vor (1/9 Dreier), Denver setzte sich bis auf 10 Punkte ab. Bis zum Ende des Durchgangs verkürzten die Texaner immerhin wieder auf 74:79.

Die Shooting-Schwäche galt aber nicht für Green. Der 22-Jährige legte im Schlussabschnitt weitere Triples nach, ein Bertans-Dreier brachte Dallas etwa sieben Minuten vor Schluss mit Doncic auf der Bank wieder die Führung und - natürlich - Green legte mit ablaufender Shotclock nach. Es blieb aber bis in die Crunchtime spannend, beide Offenses ließen nun mehrere Möglichkeiten liegen.

Zwei Minuten vor dem Ende stellte ein Dunk von Dwight Powell nach schönem Doncic-Zuspiel auf +4. Auf der Gegenseite verkürzte der starke Hyland, Green vergab seinen ersten Dreier und MPJ drehte die Partie mit seinem ersten Treffer aus der Distanz. 3,7 Sekunden vor dem Ende bekam Dallas eine letzte Chance, Doncic hatte den Ball am Logo, drückte ab - aber zu lang. Auch Reggie Bullocks Versuch nach einem Offensiv-Rebound landete nur am Ring, Sieg für die Nuggets!

NBA: Die Stats-Leader bei Mavs vs. Nuggets