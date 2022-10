NBA News: Warriors-Youngster Jordan Poole bricht sein Schweigen nach Attacke von Draymond Green

Mehr als zehn Tage nach dem Ausraster von Draymond Green im Warriors-Training hat sich dessen Opfer Jordan Poole nun zu Wort gemeldet. Der 23-Jährige versuchte, der Aktion nicht zu viel Bedeutung zukommen zu lassen. Sein Fokus liege einzig und allein auf der Titelverteidigung.

"Er hat sich entschuldigt und war professionell", sagte Poole am Sonntag auf einer Pressekonferenz. Er möchte mit seinem Teamkollegen eine "berufliche Beziehung" weiterführen. "Wir sind hier, um Basketball zu spielen und jeder in unserem Team und in der Kabine weiß, was es braucht, um eine Championship zu gewinnen - und das werden wir auf den Court bringen."

"Das ist eigentlich alles, was ich zu dem Thema zu sagen habe. Wir sind hier, um einen Titel zu gewinnen und weitere Championship-Banner unter die Hallendecke zu hängen", so Poole, der mit 17,0 Punkten und 3,8 Assists im Schnitt in den Playoffs bei 50,8 Prozent Feldwurfquote ebenfalls einen großen Anteil am Titelgewinn der Warriors in der vergangenen Saison hatte.

Anfang Oktober kam es im Training der Dubs zu einem Zwischenfall, als Poole und Green aneinandergerieten. Nach einer Schubserei schlug Green seinem Teamkollegen ins Gesicht, bevor Trainer dazwischen gehen konnten. Green entschuldigte sich wenig später bei Poole, bei seinem Team und dann auch öffentlich für die Aktion. Die Warriors belegten ihn mit einer Geldstrafe, eine Suspendierung bekam er aber nicht.

Beim Saisonauftakt der Warriors in der Nacht auf Mittwoch werden Green und Poole aller Voraussicht nach auch wieder gemeinsam auf dem Parkett stehen, wenn Golden State seine Mission Titelverteidigung gegen die Los Angeles Lakers (ab 4 Uhr live auf DAZN) startet.

"Er will wirklich nach L.A.": So lacht das Netz über die Draymond-Prügelei © imago images 1/17 Das Video von der Prügelei zwischen Draymond Green und Warriors-Teamkollege Jordan Poole hat sich im Netz ausgebreitet wie ein Lauffeuer - und zahlreiche NBA-Stars geben ihre Meinung ab. Von Spott bis Entsetzen ist alles dabei. SPOX zeigt die Reaktionen. © Twitter 2/17 JA MORANT (Memphis Grizzlies) © Twitter 3/17 EVAN FOURNIER (New York Knicks): "Es gibt keinen Weg zurück zu einer normalen Beziehung als Teamkollegen nach so einem Schlag." © Twitter 4/17 RUDY GOBERT (Minnesota Timberwolves): "Unsicherheit ist immer laut." © Twitter 5/17 TRAE YOUNG (Atlanta Hawks): "Draymond versucht alles, um nach L.A. zu kommen. Damn!" © Twitter 6/17 © Twitter 7/17 KENDRICK PERKINS (ESPN-Experte und ehemaliger NBA-Center): "Abgesehen davon, dass das ein Verlierer-Move ist - Draymond muss wissen, was er Jordan Poole, den Warriors als Team und seinem eigenen Vermächtnis angetan hat." © Twitter 8/17 FESTUS EZELI (ehemaliger Warriors-Spieler): "Prügeleien passieren. Prügeleien im Training passieren. Prügeleien in Spielen passieren. Niemand gewinnt eine Championship ohne Kampf. Sowas ist schon immer passiert. Hört auf mit dem Überreagieren." © Twitter 9/17 ISAIAH THOMAS (ehemaliger NBA-Spieler): "Wenn das jemand ist, mit dem du dich gut verstehst, antwortest du niemals mit einem Schlag ins Gesicht. Vor allem nicht nach einem Schubser. Aber ich war nicht im Training und habe nicht gehört, was gesagt wurde." © Twitter 10/17 "Wenn er Steph [Curry] angefasst hätte, dann würde er spätestens 36 Stunden später in Barcelona unter dem Namen Drámon Verde spielen." © Twitter 11/17 EVAN TURNER (ehemaliger NBA-Spieler): "Lance Stephenson, das hätte ich mit dir auch mal machen sollen." © Twitter 12/17 BOBBY PORTIS (Bucks-Spieler, der 2017 in eine Prügelei mit einem Teamkollegen verwickelt war): "Ich habe acht Spiele Sperre bekommen, weil ich mich selbst verteidigt habe. Das ist was komplett Anderes. Hört auf, meinen Namen da mit reinzuziehen." © Twitter 13/17 EVAN FOURNIER (New York Knicks): "Jemand hat einen Sack voll Geld dafür bekommen, dass das Video veröffentlicht wurde." © Twitter 14/17 MARREESE SPEIGHTS (ehemaliger Warriors-Spieler): "Lasst das Thema intern. Wer auch immer [das Video] an die Medien gegeben hat, ist ein Clown. Der sollte so schnell wie möglich gefeuert werden." © Twitter 15/17 DE'AARON FOX (Sacramento Kings): "Es wird definitiv jemand dafür gefeuert, dass das Video an die Öffentlichkeit gekommen ist." © Twitter 16/17 RICHARD JEFFERSON (ehemaliger NBA-Spieler): "Ich würde meinen kompletten Video-Staff feuern." © Twitter 17/17 JOHN HOLLINGER (ehemaliger NBA-Executive): "Das Geräusch, das Ihr gerade gehört habt? Jedes Team, das Kameras am Trainingsplatz hat, hat gerade eine Nachricht rausgeschickt für ein dringliches Mitarbeiter-Meeting."

Warriors: Jordan Poole und seine zwei "langen" Wochen

Poole geht mit einer frisch unterschriebenen, vorzeitigen Vertragsverlängerung im Rücken in die neue Spielzeit, die Warriors und der dritte Splash Brother einigten sich auf einen Vertrag über vier Jahre und bis zu 140 Millionen Dollar.

Auf die Frage, wie die vergangenen zwei Wochen mit der Green-Attacke und der Vertragsverlängerung für ihn gewesen seien, sagte Poole nur: "Lang." Gleichzeitig betonte er: "Jetzt kannst du dich auf ein neues Level bringen. Ich weiß, dass meine Familie und meine Freunde versorgt sind. Alles, was ich erledigen musste, ist erledigt - jetzt bleibt nur noch Basketball spielen."