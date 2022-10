NBA: Russell Westbrook nur noch Sixth Man bei den Los Angeles Lakers?

Russell Westbrook sollte gegen die Sacramento Kings als Sixth Man getestet werden, der Point Guard der Los Angeles Lakers verletzte sich jedoch früh. Head Coach Darvin Ham verteidigte seine Entscheidung.

"Das ist keine Degradierung, es ist eine Neuausrichtung", sagte Coach Ham vor der Partie über seine Entscheidung, Westbrook gegen die Kings von der Bank zu bringen. Schon in den vergangenen Wochen war darüber spekuliert worden, letztlich startete Westbrook aber stets.

Das Experiment war jedoch nur kurzer Natur, weil der 33-Jährige Probleme mit dem Oberschenkel hatte und noch im ersten Viertel aus der Partie ausschied. Wie die Verletzung zustande kam, bleibt unklar, Coach Ham machte sich jedoch keine großen Sorgen. In seinen fünf Minuten Einsatzzeit blieb Westbrook ohne Punkte.

Auch Dennis Schröder (Finger) und Anthony Davis (Rücken) machten den Trip nach Sacramento nicht mit, bei Davis handelte es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Der Big Man soll in der Nacht auf Mittwoch bei den Golden State Warriors zum Saisonauftakt spielen können.

Ob Westbrook dann wieder als Sixth Man im Einsatz ist, wollte Ham nicht verraten. Für den Spielmacher ist dies kein Neuland, allerdings kam Westbrook in seiner Karriere nur in 17 Partien (von insgesamt 1.021) von der Bank. Dies geschah aber alles in Westbrooks Rookie-Saison 2008/09.